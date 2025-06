Köln (ots) -Der Online-Handel in Deutschland verzeichnete im Jahr 2024 laut HDE ein Wachstum von 3,5 Prozent und erzielte einen Umsatz von 88,4 Milliarden Euro[1]. Doch wo viele Chancen liegen, gibt es auch Risiken: Immer häufiger tauchen betrügerische Fake-Shops auf, die Verbraucher*innen mit vermeintlichen Schnäppchen ködern. Bei den Verbraucherzentralen gingen im vergangenen Jahr etwa 1.600 neue Fake Shops monatlich ein.[2] Trusted Shops zeigt, wie sich unseriöse Angebote erkennen lassen - und worauf beim Online-Shopping zu achten ist.Zu günstige PreiseSchnäppchen sind verlockend - doch sie können ein Warnsignal sein. Fake-Shops locken oft mit ungewöhnlich niedrigen Preisen oder durchgehend hohen Rabatten. Wer online einkauft, sollte marktübliche Preise recherchieren und unrealistische Angebote hinterfragen.Keine Angaben im NetzFake-Shops sind häufig nur kurz aktiv. Sie werben gezielt über Suchmaschinen oder soziale Netzwerke, um schnell möglichst viele Kund*innen zu erreichen - und verschwinden anschließend. Eine schnelle Onlinerecherche nach Bewertungen oder Warnungen kann helfen.Wichtige Pflichtangaben fehlenFehlende oder unvollständige AGB, Impressum oder Datenschutzerklärung sind klare Warnsignale, denn diese Angaben sind gesetzlich vorgeschrieben. Auch auffällig fehlerhafte Sprache oder wild zusammenkopierte Texte können Hinweise auf Betrug sein. Tipp: Das Handelsregister kann zusätzliche Sicherheit bieten.Gefälschte Siegel und BewertungenBetrügerische Shops nutzen oft gefälschte oder kopierte Gütesiegel. Ein echtes Trusted Shops Siegel führt immer auf eine verifizierte Zertifikatsseite auf www.trustedshops.de. Nutzer*innen können das leicht über die Browser-Zeile überprüfen."Bei Trusted Shops stehen wir für Vertrauen im Internet. Wir haben uns dem Mantra 'no more fakes' verschrieben, um sicheres Online-Shopping zu ermöglichen", erklärt Mustafa Uçar, Pressesprecher von Trusted Shops. "Mit unseren Services wie dem Gütesiegel und unserem Käuferschutz setzen wir ein starkes Zeichen gegen Online-Betrug."Nur Vorkasse möglichEin weiteres Warnsignal: Es werden ausschließlich Vorkasse-Zahlungen akzeptiert, während vertrauenswürdige Bezahldienste wie PayPal nur als Logo angezeigt werden - ohne echte Verlinkung. Auch eingeschränkte Versand- und Rücksendeoptionen sollten stutzig machen.Mehr Tipps und Informationen zum Thema Fake-Shops finden Sie hier (https://www.trustedshops.de/magazin/fake-shop-erkennen/).Für Interviews und Presseanfragen zum Thema stehen Ihnen unsere Experten gerne zur Verfügung.Über Trusted ShopsTrusted Shops ist Europas Vertrauensmarke im E-Commerce. Das Kölner Unternehmen stellt mit dem Kundenbewertungssystem und dem Gütesiegel inklusive Käuferschutz ein "Rundum-sicher-Paket" bereit. Das Kundenbewertungssystem sorgt für nachhaltiges Vertrauen bei Händler*innen und bei Käufer*innen. Anhand von strengen Einzelkriterien wie Preistransparenz, Kundenservice und Datenschutz überprüft Trusted Shops seine Mitglieder*innen und vergibt sein begehrtes Gütesiegel. Mit dem Käuferschutz, den jeder zertifizierte Online-Shop bietet, sind Verbraucher*innen etwa bei Nichtlieferung von Waren abgesichert.Weitere Informationen: https://www.trustedshops.com/[1] https://ots.de/ImLVlo[2] https://ots.de/UOj4z7Pressekontakt:Trusted Shops AGMustafa UçarColonius CarréSubbelrather Str. 15c50823 Köln+49 221 - 775 367 531mustafa.ucar@trustedshops.deAchtung! GmbHMeike MaurerStraßenbahnring 320251 Hamburg+49 160 966 30290Meike.Maurer@achtung.deOriginal-Content von: Trusted Shops AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18323/6047860