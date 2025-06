Baden-Baden (ots) -Sommerliche Open-Air-Musik-Show mit Andy Borg am Samstag, 7. Juni 2025, 20:15 Uhr, im SWR und im MDR Fernsehen sowie in der ARD MediathekNach der erfolgreichen Premiere 2023 gibt es erneut "Sommer-Spaß mit Andy Borg". Die sommerliche Open-Air-Show kommt am Samstag, 7. Juni 2025, 20:15 Uhr, live aus der Arena von "Immer wieder sonntags" in Rust. Gastgeber Andy Borg freut sich auf seine Gäste und verspricht einen Abend mit Musik und Unterhaltung. Die Show wird im SWR und im MDR Fernsehen ausgestrahlt, sie ist zudem auch in der ARD Mediathek abrufbar.Stefan Mross leiht Andy Borg seine Bühne"Sommer-Spaß mit Andy Borg" gab es erstmals im Juli 2023. Die Samstagabend-Show war als einmaliges Event geplant. Wegen des großen Erfolgs hat sich der SWR zu einer weiteren Ausgabe entschieden. Stefan Mross leiht Andy Borg hierfür für einen Abend erneut die "Immer wieder sonntags"-Arena im Europa-Park Erlebnis-Resort. Stefan Mross wird bei "Sommer-Spaß mit Andy Borg" als musikalischer Gast dabei sein.Andy Borg freut sich auf ein "wunderbares Live-Open-Air""Mit der Premiere vom Sommer-Spaß haben wir am Samstagabend vor zwei Jahren ordentlich abgeräumt, hat man mir gesagt", erklärt Andy Borg. "Und weil wir uns bei der Party-Premiere in der 'Immer wieder sonntags'-Arena von Stefan Mross damals so gut benommen haben, dürfen wir sie uns nochmal ausleihen. Somit feiern wir erneut dieses wunderbare Live-Open-Air. Alle sind herzlich willkommen, bei diesem Sommer-Spaß dabei zu sein."Dabei sind u.a. die Esteriore Brothers, Monique und Dieter HallervordenMusikalische Gäste bei "Sommer-Spaß mit Andy Borg" sind unter anderem die Esteriore Brothers, Olaf der Flipper, Teddy & die Lollipops mit Sängerin Larissa, Madlen Rausch, Daniel Munoz, Monique, die Fetzig'n aus dem Zillertal, Stimmen der Berge, Peter Kent, das Ensemble der Freilichtbühne Ötigheim, das KHG-Orchester Freiburg sowie die Blaskapelle Offenburg. Ehrengast ist Dieter Hallervorden. Andy Borg hatte Hallervorden Anfang des Jahres im Mitteldeutschen Theater in der Marienkirche in Dessau-Roßlau besucht und dort ein musikalisches Gastspiel gegeben. Dieter Hallervorden, Inhaber und Intendant des Theaters, hatte mit Andy Borg vereinbart, hierfür in dessen Sommer-Show aufzutreten. "Sommer-Spaß mit Andy Borg" ist eine Produktion des SWR in Zusammenarbeit mit Kimmig Entertainment."Immer wieder sonntags" startet am 15. Juni 2025"Immer wieder sonntags" mit Moderator Stefan Mross startet am 15. Juni 2025, 10 Uhr, im Ersten und in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/immer-wieder-sonntags/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yOTExODQ). Es wird auch in diesem Jahr zwölf Live-Ausgaben und am Ende der Staffel im September 2025 eine Best-of-Ausgabe geben. Infos zu "Immer wieder sonntags" unter www.daserste.de/unterhaltung/musik/immer-wieder-sonntags"Sommer-Spaß mit Andy Borg":Samstag, 7. Juni 2025, 20:15 Uhr, SWR und im MDR Fernsehen, danach auch in der ARD Mediathek"Immer wieder sonntags":ab Sonntag, 15. Juni 2025, 10 Uhr, wöchentlich bis Anfang September 2025, im Ersten und in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/immer-wieder-sonntags/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yOTExODQ)Ticketvorverkauf:Tel. 07822 / 77-6688 oder"Sommer-Spaß mit Andy Borg": europapark.de/de/events/sommer-spass-mit-andy-borg (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.europapark.de%2Fde%2Fevents%2Fsommer-spass-mit-andy-borg&data=05%7C02%7CJuergen.Ruf%40swr.de%7C894349f8fc0b4e29655208dd4a8a46d6%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638748681288055649%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=yDnUWRLJbX0SryU4b9PBOLyG5xinF8pz6G2%2BQ8hK79c%3D&reserved=0)"Immer wieder sonntags": europapark.de/de/events/immer-wieder-sonntags (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.europapark.de%2Fde%2Fevents%2Fimmer-wieder-sonntags&data=05%7C02%7CJuergen.Ruf%40swr.de%7C894349f8fc0b4e29655208dd4a8a46d6%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638748681288097021%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=Y%2F%2FXTw2ck98n2WdGEDF7TayGzNbGNaI901Gw0K8zPGo%3D&reserved=0)Informationen, Foto und ein Video unter: http://swr.li/neue-ausgabe-von-sommer-spass-mit-andy-borgFotos auf www.ARD-foto.deSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt:Jürgen Ruf, Tel. 07221 929 24234, E-Mail: juergen.ruf@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6047879