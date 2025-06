Speziell entwickelte KI-Innovationen bieten modernen Mode-Konsumenten ein hochgradig personalisiertes und stilvoll kuratiertes Einkaufserlebnis

Heute hat Algolia, die KI-native Such- und Entdeckungsplattform, die von über 18.000 Unternehmen genutzt wird, eine bedeutende Weiterentwicklung seiner Intelligent Fashion Solution vorgestellt, die mutige, modeorientierte Innovationen in alle Bereiche des Online-Einkaufserlebnisses bringt. Die neuesten innovativen Funktionen Echtzeit-Personalisierung, KI-Ranking, Smart Groups, Kollektionen und generative KI-Shopping-Guides sind darauf ausgelegt, das Einkaufsverhalten der Menschen widerzuspiegeln: mit Absicht, Emotionen und Individualität.

Diese Funktionen, die auf Algolias umfassender Expertise im Bereich KI-Suche und führenden proprietären Large Language Models (LLMs) basieren, helfen Modemarken dabei, wunderschöne, intuitive Customer Journeys zu schaffen, die die Kunstfertigkeit der von ihnen verkauften Produkte widerspiegeln.

Bernadette Nixon, Chief Executive Officer von Algolia, erklärte: "In der Modebranche sollte jeder Klick wie ein kuratiertes Erlebnis sein. Diese Innovationen sind nicht nur intelligent, sondern auch darauf ausgelegt, das Online-Einkaufserlebnis von der ersten Suche bis zum endgültigen Kauf zu verbessern."

Algolia bringt KI-Stylisten in Echtzeit in den Modeeinzelhandel.

Algolia definiert die Zukunft der digitalen Mode mit einer neuen KI-Agentenerfahrung neu, die Personalisierung in Echtzeit zum Leben erweckt. Durch die Integration in Plattformen wie Adobe Experience Manager und Salesforce Commerce Cloud ermöglicht Algolia Modehändlern den Einsatz von KI-Agenten, die die Absichten der Käufer verstehen, auf die aktuelle Produktverfügbarkeit zugreifen und innerhalb von Millisekunden kuratierte, markengerechte Erlebnisse bieten.

Nixon fügte hinzu: "Stellen Sie sich einen digitalen Stylisten vor, der anhand der Vorlieben, früheren Käufe und des aktuellen Lagerbestands eines Kunden sofort passende Outfits zusammenstellt keine veralteten Empfehlungen oder erfolglosen Suchanfragen mehr. Als verbindende Intelligenzschicht zwischen Kundendaten und Front-End-KI-Agenten ermöglicht Algolia Marken, Einkaufserlebnisse zu schaffen, die so maßgeschneidert und reaktionsschnell sind wie ein Stylist im Laden. Für Modehändler, die vorne bleiben wollen, ist das keine Zukunftstechnologie das ist heute schon möglich."

Echtzeit-Personalisierung: Jede Stilreise beginnt irgendwo. Wir sorgen dafür, dass sie beim Mode-Shopper beginnt.

Mode ist etwas Persönliches selbst beim ersten Besuch. Die Echtzeit-Personalisierung von Algolia erkennt sofort die Stilvorlieben eines Kunden und passt Produktempfehlungen und Suchergebnisse dynamisch an. Ganz gleich, ob ein Kunde nach auffälliger Streetwear oder zeitlosem Minimalismus sucht, das Erlebnis entwickelt sich in Echtzeit weiter und verwandelt Inspiration in Engagement und beiläufiges Interesse in sichere Kaufentscheidungen.

KI-Ranking: Nicht nur, was beliebt ist, sondern was perfekt zu Ihren Kunden passt.

Mode ist nicht einheitlich, ebenso wenig wie die Suche. Mit dem KI-Ranking von Algolia können Einzelhändler das priorisieren, was am wichtigsten ist: Stilrelevanz, aktuelle Trends und die Vision der Marke. Durch die Analyse von über 20 modebezogenen Signalen vom Nutzerverhalten bis zum saisonalen Timing werden die Suchergebnisse kontinuierlich neu sortiert, um den richtigen Look zur richtigen Zeit für den richtigen Kunden hervorzuheben. Das KI-Ranking von Algolia umfasst drei leistungsstarke Funktionen:

Advanced Dynamic Re-Ranking hält Kollektionen aktuell und attraktiv und aktualisiert die Ergebnisse stündlich, um Trends widerzuspiegeln.

Multi-Signal Ranking sorgt für ein Gleichgewicht zwischen Moderelevanz und Geschäftszielen egal, ob es darum geht, Artikel mit hoher Marge zu präsentieren oder neue Designer bekannt zu machen.

Revenue-Based Ranking gibt Merchandisern die vollständige Kontrolle, um die Sichtbarkeit von Produkten an strategischen Modekampagnen auszurichten.

Kollektionen: Kuratierte Modegeschichten, die inspirieren, ohne zu überwältigen.

Kollektionen sind mehr als nur Kategorien sie sind digitale Lookbooks. Die Kollektionen von Algolia organisieren riesige Produktbestände in thematischen, redaktionell gestalteten Gruppen wie "Urlaubsfertig", "Back-to-Work-Essentials" oder "Abend-Luxus". Das Ergebnis: ein Einkaufserlebnis, das sich wie gestylt anfühlt und nicht wie eine Suche. Für Mode-Shopper ist es mühelos. Für Marken ist es eine skalierbare Möglichkeit, ihre Identität durch Storytelling zum Ausdruck zu bringen.

Generative KI-Shopping-Guides: Von der Inspiration zum Outfit geleitet vom Stil, unterstützt von KI.

Die generativen KI-Shopping-Guides von Algolia fungieren wie der perfekte Stylist im Laden sie stellen die richtigen Fragen, verstehen die Bedürfnisse und schlagen komplette, trendbewusste Looks vor. Ganz gleich, ob sich jemand für eine Winterhochzeit einkleidet oder eine Sommer-Capsule-Garderobe zusammenstellt, der Guide bietet intelligente, dialogorientierte Beratung, die Vertrauen schafft, die Entscheidungsfindung beschleunigt und den persönlichen Stil unterstreicht.

Mit detaillierten Empfehlungen zu Passform, Material, Anlass und Kombinationen können die Shopping Guides von Algolia Retouren reduzieren und für zufriedenere, modebewusste Käufer sorgen insbesondere auf Mobilgeräten, wo Inspiration oft zuerst entsteht.

Smart Groups: Fashion-Merchandising auf einem neuen Niveau. Kein Entwicklerteam erforderlich.

Mit den Smart Groups von Algolia haben Mode-Merchandiser die Produktkuration selbst in der Hand. Dank eines intuitiven Dashboards und KI-gesteuerter Logik können Mode-Teams dynamische Produktpräsentationen erstellen zugeschnitten auf Stil, Farbpalette oder Kampagnenthema -, ohne jeden Artikel manuell festlegen zu müssen. Von der Einführung neuer Kollektionen bis hin zur Reaktion auf Mikrotrends machen Smart Groups das Fashion-Merchandising agil, strategisch und wunderbar einfach.

Retail Media: Die Zukunft des monetarisierten Einzelhandels-Merchandising.

In Zukunft wird Algolia Einzelhändlern die Möglichkeit geben, erstklassige Positionen innerhalb ihrer Produktraster als wertvolle Retail-Media-Flächen zu monetarisieren. Da der Markt für Retail Media weiter wächst, wird er laut Statista bis 2028 voraussichtlich fast ein Viertel aller Medieninvestitionen in den USA ausmachen. Durch den Einsatz von Smart Groups können Einzelhändler Markenvereinbarungen einhalten, in denen sie beispielsweise sicherstellen, dass konkurrierende Produkte nicht zusammen erscheinen oder an einer bestimmten Position in den Suchergebnissen erscheinen müssen, und so Marken eine bessere Sichtbarkeit und strategische Platzierungsmöglichkeiten bieten.

Genießt das Vertrauen der Modeelite.

Die Intelligent Fashion Solution von Algolia steigert bereits die Performance einiger der weltweit bekanntesten Modemarken und sorgt für ein Erlebnis, das ebenso raffiniert und inspirierend ist wie die Produkte, die sie verkaufen. Einzelhändler berichten von bis zu 30 höheren Konversionsraten und einer Steigerung der Kundenbindung um 25 %.

Nixon sagte: "Algolia ist stolz darauf, die digitalen Erlebnisse von 75 der weltweit führenden Modehäuser zu unterstützen, darunter mehrere bekannte, ikonische Marken. Diese führenden Marken vertrauen darauf, dass wir ihnen die Geschwindigkeit, den Stil und die Raffinesse bieten, die ihre Kunden erwarten, und wir fühlen uns geehrt, ihnen dabei zu helfen, den Standard für modernen Mode-E-Commerce zu setzen wo Technologie auf Geschmack trifft und Suche zu Stil wird."

Algolia nimmt an der Shoptalk Europe 2025 (Barcelona) teil.

Algolia wird auf der Shoptalk 2025 in Barcelona (2. bis 4. Juni) am Stand C130 vertreten sein. Besucher des Algolia-Standes können Demos der Intelligent Fashion Solution, der GenAI Shopping Guides von Algolia und vielen anderen spannenden Produkten erleben sowie Theaterpräsentationen besuchen, um die Leistungsfähigkeit von Algolia hautnah zu erleben.

Über Algolia

Algolia ist ein führender Anbieter von KI-Suchlösungen und bedient weltweit über 18.000 Unternehmen und 500.000 Entwickler. Algolia ist bekannt für seine benutzerfreundliche API-First-Plattform und die schnellste KI-Suchtechnologie und ist die größte gehostete Suchmaschine, der Unternehmen und Entwickler bei 1,75 Billionen Suchanfragen pro Jahr vertrauen. Mit einem Jahrzehnt an Innovation, Fachwissen und Wachstum definiert Algolia die Suchlandschaft kontinuierlich neu mit seinem Engagement für benutzerfreundliche Lösungen, bedeutender Skalierbarkeit und unübertroffener Geschwindigkeit. Weitere Informationen: www.algolia.com

