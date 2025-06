HAMBURG (dpa-AFX) - Der Zoll hat im vergangenen Jahr 150,4 Milliarden Euro an Abgaben eingenommen und damit etwas weniger als 2023. Im Jahr 2023 waren es 157,9 Milliarden Euro, wie der Zoll in Hamburg anlässlich der Vorstellung der Jahresstatistik mitteilte. Einnahmen des Zolls kommen überwiegend dem Bund zugute. Die Entwicklung kommentierte der Zoll in der Mitteilung nicht.

Den größten Anteil machte die Einfuhrumsatzsteuer aus. Der Zoll erhebt die Steuer, wenn Waren aus Drittländern eingeführt werden. Die Steuer, die weitgehend der Umsatzsteuer entspricht, soll Wettbewerbsgleichheit zwischen Nicht-EU-Unternehmen und EU-Unternehmen herstellen. Die Einnahmen lagen vergangenes Jahr bei 73,5 Milliarden Euro. 2023 waren es 78,8 Milliarden Euro.

Ebenfalls wichtig für die Einnahmen des Zolls sind Verbrauchsteuern. Mit den Steuern wird beispielsweise das Rauchen und das Trinken von Alkohol und Kaffee verteuert. Hersteller und Händler können die Steuern über die Preise auf die Verbraucher umlegen. Die Einnahmen aus den Verbrauchsteuern sanken im Jahresvergleich von 62,4 auf 59,9 Milliarden Euro.

Die nach Zahlen wichtigste Verbrauchsteuer war die Energiesteuer, auf die 35,1 Milliarden Euro entfielen. Verbraucher zahlen die Steuer beispielsweise, wenn sie ihr Auto mit einem Kraftstoff wie Diesel tanken. Die Höhe der Steuer ist nicht einheitlich. 2023 nahm der Zoll 36,7 Milliarden Euro mit der Energiesteuer ein./lkm/DP/stw