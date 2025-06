© Foto: Alex Brandon - AP

Trumps Zickzackkurs lässt die Märkte immer wieder zittern. Vom TACO-Tuesday bis zum Trump-Collar. Jetzt setzen Investoren auf einen radikalen Plan B - überall investieren, nur nicht in den USA. Die Märkte zeigen sich zunehmend nervös, denn Trumps volatile Zollpolitik schlägt erneut Wellen. Ursprünglich hatten Anleger gehofft, der Dienstag bringe mit einem TACO-Muster ("Trump Always Chickens Out") wie schon oft eine Beruhigung. Doch diesmal scheint der US-Präsident nicht einzuknicken, die großen US-Indizes notieren vorbörslich mit roten Vorzeichen. Die Financial Times hatte das Akronym TACO geprägt, um Trumps Politikwechsel bei Marktstress zu beschreiben. Als ein Reporter ihn auf den Begriff …