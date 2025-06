Mainz (ots) -DexCom, Inc. (Nasdaq: DXCM), die weltweit am besten vernetzte CGM-Marke[3], gibt bekannt, dass das Dexcom G7 jetzt mit Omnipod 5, dem Automatisierten Insulin-Dosierungssystem (AID), in Deutschland verbunden werden kann - und so Menschen mit Diabetes eine leistungsstarke Möglichkeit für das Diabetesmanagement bieten.Mit 30-Minuten-Aufwärmphase mehr Zeit im Hybrid-Closed-Loop verbringenIm Mittelpunkt dieser neuen Partnerschaft steht die Zeit - insbesondere schneller in den Modus Hybrid-Closed-Loop (HCL) zu wechseln, dank des Dexcom G7. Der Sensor hat die kürzeste Aufwärmphase[2] (30 Minuten), und ist doppelt so schnell wie alle anderen CGM-Systeme im HCL [°2,4,5] . Darüber hinaus bestätigen Studien, dass sowohl Erwachsene als auch Kinder bei der Verwendung des Omnipod 5 Systems mehr Zeit im Zielbereich verbringen[,**,6].Unterstützung, die überallhin begleitetFür Alexander Fröhlich, Vizepräsident und Geschäftsführer für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei Dexcom, spiegelt diese Einführung das Engagement von Dexcom wider, die Bedürfnisse der deutschen Diabetes-Gemeinschaft zu erfüllen. "Wir wissen, dass Menschen mit Diabetes und medizinisches Fachpersonal in Deutschland auf diese Partnerschaft gewartet haben. Erstgenannte wollen weniger Zeit mit dem Management ihres Diabetes verbringen und einfach ihr Leben leben. Indem wir das Dexcom G7 mit dem Omnipod 5 kombinieren, tragen wir dazu bei, dass dies Wirklichkeit wird. Diabetes nimmt sich keinen Tag frei, also sollten die Hilfsmittel, auf die sich die Menschen verlassen, sie auch nicht aufhalten. Mit der Verbindung von Dexcom G7 und Omnipod 5 unterstützen wir Anwendende, ihren Alltag so zu leben wie sie es sich vorstellen." Vom Schwimmunterricht bis zur Präsentation im Büro - Dexcom G7 und Omnipod 5 bieten ein schlauchloses, wasserdichtes[^^,2,7] System, das Menschen mit Diabetes in allen Bereichen des täglichen Lebens entlastet - ganz diskret.Gelassenheit dank smarter AlarmeBei Diabetes können unerwartete Unterzuckerungen eine ständige Sorge sein, nicht nur für den Menschen mit Diabetes selbst, sondern auch für die Familie. Die Warnmeldung "Bald niedriger Wert (dringend)" (Urgent Low Soon; ULS) des Dexcom G7 warnt bis zu 20 Minuten im Voraus vor einer schweren Unterzuckerung und hilft so, Stoffwechselentgleisungen zu verhindern, bevor sie auftreten.[#,2] Darüber hinaus könnende Nutzende des Sensors mit der Share and Follow-Funktion|| ihre Zuckerwerte mit bis zu 10 Angehörigen oder betreuenden Personen teilen. Diese zusätzliche Unterstützung kann zu mehr Gelassenheit beitragen, egal, ob das Kind in der Schule ist, der Partner länger arbeitet oder eine ältere Person ihren Diabetes selbständig managt.Für das echte Leben gemachtKein Tag und kein Körper sind wie der andere und daher gibt es auch keine "Einheitsgröße" für die Diabetesversorgung. Deshalb bietet das Dexcom G7 eine Auswahl an verschiedenen Tragepositionen[*] und die Möglichkeit, die Zuckerwerte auf einer Vielzahl von Geräten anzuzeigen, darunter auch direkt auf der Apple Watch[°°]. Das Smartphone muss dafür nicht dabei sein[^], ein Blick zum Handgelenk genügt, um den aktuellen Wert zu kennen[^^^].Bisher ist Omnipod 5 mit dem Dexcom G6 verknüpfbar. Medizinischen Fachkräften und ihren Patienten wird empfohlen, auf den Dexcom G7 umzustellen, um von der schnelleren Aufwärmphase und den erweiterten Funktionen des Sensors zu profitieren.Bitte besuchen Sie www.dexcom.com für weitere Informationen.Omnipod, das Omnipod-Logo und das Omnipod 5-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Insulet Corporation. © 2025 Insulet Corporation. Alle Rechte vorbehalten.Referenzen:° Dexcom G7 kann die Sensor-Aufwärmphase innerhalb von 30 Minuten abschließen, während andere CGM-Marken bis zu einer Stunde oder länger benötigen, um im HCL zu sein.°° Kompatible Geräte sind separat erhältlich. Eine Liste kompatibler Geräte ist zu finden unter dexcom.com/compatibility.Ergebnisse im Vergleich zum Ausgangswert nach dreimonatiger Anwendung des Hybrid-Closed-Loop-Systems.** Die Studie wurde mit an Dexcom G6 angeschlossenen AID-Systemen durchgeführt, die Ergebnisse sind auf an Dexcom G7 angeschlossene AID-Systeme übertragbar; Daten liegen in 2025 vor.^^ Der Dexcom G7 Sensor ist wasserdicht und kann bis zu 24 Stunden lang in eine Wassertiefe von 2,4 Metern eingetaucht werden. Der Pod ist mit seiner Schutzart IP28 bis zu einer Tiefe von 7,60 Metern und 60 Minuten lang wasserdicht. Das Omnipod® 5 Steuergerät und der Dexcom Empfänger sind nicht wasserdicht.# Warnt bis zu 20 Minuten im Voraus vor einer schweren Hypoglykämie (Glukosespiegel bei oder unter 55 mg/dL oder 3,1 mmol/L)|| Separate Dexcom Follow App und Internetverbindung erforderlich.^^Wenn die Warnungen zu den Zuckerwerten und die Messwerte auf dem Dexcom G7-System nicht den Symptomen oder Erwartungen entsprechen, sollten Anwendende ein Blutzuckermessgerät verwenden, um Behandlungsentscheidungen zum Diabetes zu treffen.* Das Dexcom G7 ist für das Tragen an der Rückseite des Oberarms und am Bauch zugelassen, im Alter von 2-6 Jahren kann es auch am oberen Gesäß getragen werden.^ Ein kompatibles Smartphone ist erforderlich, um einen neuen Dexcom G7 Sensor mit einer kompatiblen Apple Watch zu koppeln.^^^ Glukosewerte können auf der Apple Watch angezeigt werden, allerdings ist der Omnipod 5 nicht mit der Apple Watch kompatibel.1 Dexcom, Data on file, 20222 Dexcom G7 OUS Benutzerhandbuch3 Dexcom, Data on file, 20244 Medtronic Simplera Benutzerhandbuch, 2023.5 Abbott FreeStyle Libre 2 und 2 Plus Benutzerhandbuch, 20236 Brown SA, et al. Diabetes Care. 2021;44(7):1630-1640.7 Omnipod® 5 AID-System Benutzerhandbuch.Über DexcomDexcom ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen, das Systeme zur kontinuierlichen Gewebeglukosemessung in Echtzeit (CGM) für Menschen mit Diabetes entwickelt und vertreibt. Dabei stehen für uns die Bedürfnisse der Nutzenden immer an erster Stelle. Auf der Grundlage umfassender klinischer Evidenz haben wir Innovationen im Bereich der CGM-Technologie maßgeblich mitgeprägt - mit dem Ziel, Patienten, Angehörigen und Fachpersonal den Umgang mit Diabetes zu erleichtern: Durch Hightech im Hintergrund und einfache Anwendung möchten wir Hilfe zur Selbsthilfe bieten - z. B. durch das direkte und intuitiv verständliche Biofeedback unserer Systeme. Mit offenen Schnittstellen bildet Dexcom außerdem die Grundlage für ein interoperables Ökosystem°°°, mit dem aus Therapie moderne Versorgung wird. 