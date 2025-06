München (ots) -Dank neuer Rahmenabkommen mit den drei führenden Herstellern Viessmann, Vaillant und Buderus können Stadtwerke und Regionalversorger der Thüga-Gruppe ab sofort maßgeschneiderte Wärmepumpen-Komplettlösungen anbieten - inklusive Installation und Service.Als einer der größten Wärmeversorger Deutschlands treibt die Thüga-Gruppe die Energiewende weiter voran. Ihre Unternehmen liefern jährlich rund 9.000 Gigawattstunden Wärmeenergie - und setzen nun verstärkt auf klimafreundliche Wärmepumpen.Die Stadtwerke und Regionalversorger der Thüga-Gruppe bieten ihren Kunden ab sofort attraktive Wärmepumpen-Komplettlösungen an. Denn die Rahmenabkommen mit Viessmann, Vaillant und Buderus umfassen neben hochwertigen Geräten auch das komplette Zubehör wie Steuerungseinheiten und Wärmespeicher, Beratung und Serviceleistungen sowie die Möglichkeit zur Installation durch die Handwerker-Netzwerke der Hersteller."Unsere Partnerunternehmen können ihren Kunden alles aus einer Hand liefern - von der Wärmepumpe über den Service bis zum Stromvertrag", sagt Dr. Matthias Cord, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Thüga AG. Die modular aufgebaute Baukastenlösung sorge für maximale Flexibilität und attraktive Konditionen.Auch Dr. Tillmann von Schroeter, Geschäftsführer von Vaillant Deutschland, zeigt sich begeistert: "Im Schulterschluss mit der Thüga-Gruppe setzen wir die Wärmewende konsequent fort. Mit den Stadtwerken, Regionalversorgern und dem Fachhandwerk sind wir dabei ganz nah am Kunden vor Ort."Die Thüga-Gruppe bildet die größte Einkaufsgemeinschaft in der deutschen Energiewirtschaft. Sie ermöglicht Stadtwerken und Regionalversorgern, Materialien gemeinsam zu beschaffen - kosteneffizient und qualitativ hochwertig. Mit einem gemeinsam verhandelten Ausschreibungsvolumen von insgesamt 1,6 Milliarden Euro im Jahr 2024 sichert sich die Thüga-Gruppe wettbewerbsfähige Preise und stabile Lieferketten, Teil davon sind nun auch Wärmepumpen. Damit stärkt sie ihre Position als führender Akteur der Energie- und Wärmewende und unterstützt Kommunen aktiv bei der Umsetzung einer nachhaltigen Energieversorgung.Pressekontakt:Dennis Sahldennis.sahl@thuega.de089 38197-1504Original-Content von: Thüga AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18807/6047927