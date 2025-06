Lazard eröffnet neuen, größeren Hauptsitz am Manchester Square 20 und baut damit seine fast 150-jährige Geschichte in Großbritannien weiter aus

Der Umzug unterstreicht das anhaltende Engagement von Lazard für Großbritannien und London als eines der weltweit führenden Finanzzentren

Lazard, Inc. (NYSE: LAZ) gab heute bekannt, dass sein neuer Hauptsitz in Großbritannien am Manchester Square 20 eröffnet wurde, wo sowohl die Finanzberatungs- als auch die Vermögensverwaltungsgeschäfte des Unternehmens untergebracht sind. Der neue, größere Standort spiegelt das Engagement von Lazard für London als eines der weltweit führenden Finanzzentren und das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens in Europa wider.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250601172510/de/

Exterior

Der 20 Manchester Square wird Teil der europäischen Präsenz von Lazard und neben New York und Paris einer der drei Hauptsitze des Unternehmens weltweit. Als Eckpfeiler des internationalen Netzwerks von Lazard erweitert der neue Hauptsitz in Großbritannien die langjährige Präsenz des Unternehmens in London, die bis ins Jahr 1877 zurückreicht.

Cyrus Kapadia, Co-Head of European Investment Banking und CEO von UK Financial Advisory, sagte: "Der Umzug in den 20 Manchester Square unterstreicht unser unerschütterliches Engagement für Großbritannien und unsere tief verwurzelte Tradition in London. Wir haben unsere europäischen Teams und unser Netzwerk erfolgreich ausgebaut, um unsere Kunden in Europa und weltweit noch besser unterstützen zu können."

Jeremy Taylor, CEO von Lazard UK Asset Management, sagte: "20 Manchester Square ist mehr als nur ein neues Büro es spiegelt unsere Werte und unsere Vision wider. Wir sind bestrebt, unseren Kunden außergewöhnliche Leistungen zu bieten. Der neue Hauptsitz in Großbritannien verkörpert unser Engagement für Innovation, Zusammenarbeit und umsichtige Verwaltung, während wir weiterhin bestmöglich auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen."

Das neue Gebäude bietet moderne Büroräume und wurde mit Schwerpunkt auf Innovation und nachhaltigen Standards in Bezug auf Bauweise, Technologie und Nutzung konzipiert. Der Raum wird mit erneuerbarer Energie aus Sonnenkollektoren auf dem Dach und einem Regenwassernutzungssystem versorgt. Der Bau des Gebäudes erfolgte gemäß den Vorgaben des UK Green Building Council für CO2-Neutralität. Für die Böden, Wände und Decken wurden recycelte, langlebige Materialien mit geringer Austauschbarkeit verwendet, und im gesamten Gebäude wurden wassersparende Armaturen, Duschen und Vorrichtungen installiert.

20 Manchester Square liegt neben der Wallace Collection und dem Regent's Park, und die Gegend ist bekannt für ihre kulturellen Sehenswürdigkeiten und gute Verkehrsanbindung. Lazard UK zieht nach über zwanzig Jahren aus der 50 Stratton Street um.

ÜBER LAZARD

Lazard wurde 1848 gegründet und ist ein führendes Finanzberatungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen mit Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien und Australien. Lazard berät Institutionen, Unternehmen, Regierungen, Partnerschaften, Family Offices und vermögende Privatpersonen in den Bereichen Fusionen und Übernahmen, Kapitalmärkte und Kapitalmarktlösungen, Restrukturierung und Haftungsmanagement, Geopolitik und anderen strategischen Fragen sowie in der Vermögensverwaltung und bei Anlagelösungen. Weitere Informationen finden Sie unter Lazard.com und folgen Sie Lazard auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250601172510/de/

Contacts:

MEDIENKONTAKTE

Poppy Trowbridge, Financial Advisory

+44 207 187 2065

poppy.trowbridge@lazard.com

Zoe Butt, Asset Management

+44 20 7448 2802

zoe.butt@lazard.com

INVESTORENKONTAKT

Alexandra Deignan

+1 212 632 6886

alexandra.deignan@lazard.com