Darum könnte Ethereum Analysten zufolge eine Rallye auf 4000 $ bevorstehen

Nach einer beeindruckenden Kursrallye vor wenigen Wochen und einer anschließenden Konsolidierung deuten nun mehrere technische und fundamentale Indikatoren auf eine mögliche Fortsetzung des Aufwärtstrends von Ethereum hin. Analysten sehen klare Signale, die für einen baldigen Ausbruch sprechen, mit einem potenziellen Rallye-Ziel bei 4.000 $. Doch worauf stützen sich diese optimistischen Prognosen?

Ash Crypto hält eine Fortsetzung der ETH-Rallye für wahrscheinlich

Dem X-Analysten Ash Crypto zufolge könnte sich Ethereums positive Entwicklung von vor einem Monat bald weiter fortsetzen, und ETH steht ihm zufolge eine Rallye auf 4.000 $ bevor. Dafür hat der Experte in seinem jüngsten X-Post gleich mehrere Indikatoren und Faktoren aufgelistet, die ihm zufolge für eine Fortsetzung der Ethereum-Rallye sprechen.

Zunächst hat er den wöchentlichen RSI, also den Relative-Strength-Index von Ethereum, betrachtet, welcher die Stärke eines Trends und das Momentum desselben misst. Ihm zufolge hat der Weekly RSI gerade ein Breakout erlebt, was bedeutet, dass er über einen langfristigen Widerstand ausgebrochen ist. Dementsprechend zeigt Ethereum auf Wochenbasis gerade neues Momentum, ähnlich wie es vor früheren großen Kursrallyes der Fall war.

Ebenfalls positiv bewertet Ash Crypto die Entwicklung des MACD-Indikators. MACD steht für Moving Average Convergence Divergence. Hierbei handelt es sich um einen Indikator, der Trendwechsel anzeigen soll. Dabei hat der MACD von ETH jüngst ein bullisches Crossover erlebt, bei dem die MACD-Linie von unten über die Signallinie gekreuzt und in Richtung eines Aufwärtstrends gewechselt ist. Auch diese Entwicklung deutet auf Kursgewinne in naher Zukunft hin.

$ETH WEEKLY SHOWS IT CAN PUMP TO $4,000 IN NEXT 4-5 WEEKS.



WEEKLY RSI BREKAOUT

BULLISH MACD CROSSOVER

PRICE HOLD AND JUMP ABOVE WEEKLY MA 200

STOCH RSI SHOWING BULLISH MOMEMNTUM

CONTINUE INFLOW IN ETH ETF

M2 MONEY SUPPLY INCREASING pic.twitter.com/r4TJqrRT5l - Ash Crypto (@Ashcryptoreal) June 3, 2025

Die Kursentwicklung von ETH im Vergleich zum Weekly MA 200 erscheint Ash Crypto ebenfalls vielversprechend. Dabei war jüngst zu beobachten, dass der Ethereum-Kurs wieder über den gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt angestiegen ist, was historisch gesehen ebenfalls ein sehr positives Zeichen darstellt. So eine Entwicklung gab es beispielsweise 2020 vor der großen ETH-Rallye auf das bisherige Allzeithoch.

Außerdem zeigt auch der sogenannte Stochastik-RSI gerade positives Momentum. Hierbei handelt es sich um einen Indikator, der den bereits thematisierten RSI-Indikator selbst noch einmal bewertet und analysiert, ob dieser überkauft oder überverkauft ist. Da der stochastische RSI gerade steigt, deutet es auf frisches Momentum am Markt hin und kann ebenfalls positiv bewertet werden.

Quelle: Coinmarketcap.com

Ethereum-Spot-ETFs sowie der Anstieg des US-M2-Money-Supplies sind ebenfalls bullisch für ETH

Abgesehen von diesen Indikatoren sind es vor allem auch noch die starken Zuflüsse in die Ethereum-Spot-ETFs sowie der Anstieg des US-M2-Money-Supplies, die Ash Crypto als wichtige Faktoren für eine baldige ETH-Rallye bewertet. Schließlich bedeuten gesteigerte Zuflüsse in die Ethereum-Spot-ETFs, dass institutionelle Investoren gerade eine günstige Gelegenheit sehen, ETH zu kaufen und dementsprechend optimistisch für ETHs weitere Wertentwicklung im Jahresverlauf eingestellt sind. Institutionelle Investoren verfügen ja meist über tiefere Markteinblicke und unter Umständen sogar über Insiderwissen, weshalb ein solches Akkumulationsverhalten keineswegs ignoriert werden sollte.

Ein Anstieg des M2-Money-Supplys ist zudem positiv für Ethereum, da es sich hierbei um die Kennzahl für die Geldmenge handelt. Steigt die M2-Geldmenge an, bedeutet das schlicht und einfach mehr Liquidität im Markt und mehr Kapital im Umlauf. Dieses Kapital wird, zumindest zu Teilen, zum Investieren genutzt, wodurch ein höheres Interesse am Kaufen von Assets besteht, was auch den Preis von Risiko-Assets wie ETH in die Höhe treiben kann.

Dementsprechend gibt es viele Indikatoren, die gerade auf eine baldige ETH-Rallye hindeuten. Sollte es den Bullen gelingen, über 2.800 $ auszubrechen, könnte sich der Aufschwung schnell in Richtung 3.000 $ und dann auch in Richtung 4.000 $ fortsetzen.

