Das Unternehmen 2HMforum. GmbH wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt seinen Nutzernamen auf LinkedIn von 2HMforum. Für beste Beziehungen. in FANOMICS ändern, da das eigens entworfene Management-Steuerungssystem zum Kern der Unternehmensidentität geworden ist. Hierbei werden Follower der Fokusseite FANOMICS in die Unternehmensseite migriert.Mit der Namensänderung strebt das Unternehmen die Vollendung der inhaltlichen Entwicklung an. FANOMICS als Name der Online-Präsenz auf LinkedIn ist damit das Ergebnis eines strukturierten Markenstrategie-Prozesses, auf dessen Basis künftig die Unternehmenskommunikation geführt werden soll. Die Marke FANOMICS ist alleiniges Eigentum der 2HMforum GmbH. Die Identität eben dieser bleibt erhalten und gerät lediglich in den Hintergrund.Als Unternehmen mit einem klaren wirtschaftlichen Angebotsportfolio ist die kanalübergreifende Konsistenz von höchster Relevanz und eine einheitliche Kundensprache daher unabdingbar. Im Zuge dieser Umbenennung soll eine klare Kommunikationslinie geboten und Verwirrung durch Dopplungen des Online-Auftritts vermieden werden.In der gegenwärtigen Wirtschaftslandschaft stellt die digitale Sichtbarkeit eine zunehmend determinierende Größe für den wirtschaftlichen Erfolg einer profitorientierten Kapitalgesellschaft dar. Mit Blick auf die bestehende Community der Fokusseite FANOMICS werden die dort ansässigen Follower daher in die zukünftige Unternehmensseite migriert.Pressekontakt:Tina SpenglerManagerin Kommunikation & MarketingFANOMICS | 2HMforum. Für beste Beziehungen.mail: tina.spengler@2hmforum.dephone (direct): +49 6131 32809-171mobile: +49 151 52525989Dekan-Laist-Str. 17aD-55129 Mainz