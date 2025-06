Nürnberg (ots) -Süß oder salzig: NORMA kann beides. Ob klassischer Butterkeks oder würziges Kräuterbaguette: Zwei ganz unterschiedliche Produkte aus dem NORMA-Sortiment wurden jetzt vom Verbrauchermagazin ÖKO-TEST unabhängig geprüft - und beide mit der Bestnote "sehr gut" ausgezeichnet. Damit zeigt sich erneut, dass NORMA quer durchs Sortiment mit Qualität, die schmeckt, und Preisen, die sich sehen lassen können, überzeugt.Top-Auszeichnung für Discount-KekseButterkekse gehören zu den Klassikern, die Groß und Klein den Alltag versüßen - ob zum Kaffee, als kleine Belohnung zwischendurch oder einfach für die Keksdose zuhause. Insgesamt 19 Butterkeks-Produkte hat das Verbrauchermagazin ÖKO-TEST kürzlich geprüft. Elf davon auf Weizenbasis, acht mit Dinkelmehl gebacken. Und das Ergebnis kann sich für NORMA sehen lassen: Die Butterkekse der Discount-Eigenmarke DELICIA gehören zu den besten im großen Test. Sie überzeugen nicht nur durch Geschmack, sondern auch durch ihre Qualität. Mit einem Butteranteil von 13 Prozent und einem Zuckergehalt von 23 Gramm pro 100 Gramm sind sie ausgewogen im Geschmack - und in puncto Inhaltsstoffe absolute Spitze. Gleiches gilt übrigens auch beim Preis: Denn die NORMA-Leckereien zählen mit nur einem Euro pro Packung zu den günstigsten Produkten im Test.Kostengünstig und knoblauchhaltigPünktlich zum Start der Grillsaison greifen viele Kundinnen und Kunden gerne zum Kräuterbaguette, etwa als Beilage zum Grillen oder als schnelle Mahlzeit. Auch hier setzt NORMA ein deutliches Qualitätszeichen: In einem umfangreichen Test untersuchte ÖKO-TEST elf Kräuterbaguettes auf Weizenbasis aus dem Kühlregal verschiedener Discounter und Supermärkte - mit einem überzeugenden Ergebnis für NORMA. Das FARMLAND-Kräuterbaguette aus dem NORMA-Sortiment erhielt die Note "sehr gut". Das herzhafte Brotprodukt punktete vor allem mit seiner ausgewogenen Zusammensetzung - ohne bedenkliche oder umstrittene Inhaltsstoffe. Auch der Salzgehalt liegt im Vergleich zu anderen getesteten Produkten im unteren Bereich.Der fränkische Lebensmittelhändler beweist damit erneut: Beste Qualität muss nicht teuer sein. Wer zu den Butterkeksen oder zum Kräuterbaguette von NORMA greift, macht alles richtig - für den Geschmack, für die Familie und fürs Portemonnaie.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6048045