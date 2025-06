Berlin (ots) -"Die Bundesregierung hält ihr Versprechen nach zügiger Entlastung. Doch bei den ersten angekündigten Maßnahmen fehlen die gezielten Impulse für den Mittelstand. Die Lage hier ist weiterhin dramatisch schlecht. Unsere Unternehmen brauchen eine stärke Erleichterung bei der Besteuerung, um international wieder wettbewerbsfähig zu werden. Nach drei Jahren der Stagnation steht vielen Unternehmen das Wasser bis zum Hals. Die außenpolitische Lage erhöht den wirtschaftlichen Druck noch zusätzlich", kommentiert Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) die "Wachstumsbooster"-Beschlussvorlage für die Kabinettssitzung am Mittwoch."Investitionserleichterungen helfen vor alle der Industrie. Die Verbesserungen den Abschreibungen helfen nur, wenn man das nötige Kapital für Investitionen hat. Nach den schwierigen letzten Jahren stehen aber viele der KMU direkt am Abgrund. Eine sofortige Anpassung der Unternehmensbesteuerung wäre ein hilfreicher Schritt", stellt der Großhandelspräsident fest.Und weiter: "Die übermäßige Bürokratie bleibt auch weiterhin die größte Bremse, wenn es um Wachstum geht. Entlastungen in diesem Bereich kosten nichts. Auch hier muss die Regierung dringend ansetzen. Das Wichtigste für den Standort Deutschland ist jetzt Wachstum, Wachstum, Wachstum. Die neue Bundesregierung ist hier endlich auf dem richtigen Weg, aber sie darf den Mittelstand nicht aus den Augen verlieren."Pressekontakt:Iris von RottenburgAbteilungsleiterin KommunikationFrederike RöselerPressesprecherinTel: 030/590099520Mail: presse@bga.deOriginal-Content von: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6564/6048070