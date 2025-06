Die Palantir-Aktie kletterte zum Wochenbeginn auf ein neues Allzeithoch. Die Dimension des Kursanstiegs des Datenverarbeitungsunternehmens ist absolut beeindruckend. In den vergangenen zwölf Monaten hat sich der Aktienkurs von Palantir mehr als versechsfacht. Was treibt den Tech-Wert in immer luftigere Höhen und hat er überhaupt noch Luft nach oben? Ein neuer Masterplan von Trump Auslöser des jüngsten Kursanstiegs der Palantir-Aktie war eine Meldung ...

