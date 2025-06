Der meistverkaufte Video-Spektralkomparator von Regula wurde grundlegend überarbeitet, um den wachsenden Anforderungen der modernen Dokumentenprüfung gerecht zu werden. Die neue Modifikation Regula 4306M verfügt über verbesserte Lichtquellen und eine hochauflösende Kamera, sodass Forensiker selbst komplexeste Sicherheitsmerkmale erkennen können. Dieses Upgrade verbessert die Dokumentenprüfungsmöglichkeiten in forensischen Labors, Grenzkontrollstellen und Strafverfolgungsbehörden.

Der Regula 4306M verfügt über ein breites Spektrum an verschiedenen Lichtquellen, darunter auch einige, die neu in diesem Modell sind. Zu diesen Lichtmodi gehören:

Neu entwickelte multifunktionale Koaxialbeleuchtung , die die Visualisierung von Prägungen, retroreflektierenden Sicherheitsmerkmalen und Polycarbonat-Reliefs ermöglicht.

, die die Visualisierung von Prägungen, retroreflektierenden Sicherheitsmerkmalen und Polycarbonat-Reliefs ermöglicht. Verbesserte Anti-Stokes-Visualisierung mit langer Belichtungszeit , die Forensikern hilft, bisher unsichtbare Lumineszenzdetails zu erkennen, die für die Untersuchung fortschrittlicher Sicherheitsmerkmale entscheidend sind.

, die Forensikern hilft, bisher unsichtbare Lumineszenzdetails zu erkennen, die für die Untersuchung fortschrittlicher Sicherheitsmerkmale entscheidend sind. Intensifierte diffuse Weißlichtquelle zur Optimierung der Visualisierung von DID-Sicherheitsmerkmalen (diffraktive Identifikation) und OVD-Effekten (optisch variable Vorrichtungen), die je nach Betrachtungswinkel ihre Farbe oder ihr Bild ändern.

"Die Dokumentenprüfung hängt stark von der Qualität der Visualisierung ab. Je genauer ein forensisches Gerät feine Details erfasst, desto effektiver wird die Analyse. Elemente wie Mikrodruck, Wasserzeichen und optisch variable Merkmale sind so konzipiert, dass sie schwer zu reproduzieren sind, aber für Betrüger ist nichts unmöglich. Ohne die richtigen Visualisierungstechniken können selbst erfahrenste Experten wichtige Anzeichen einer Fälschung übersehen. Deshalb investieren wir so viel in Forschung und Entwicklung, um unsere Geräte ständig zu verbessern", erklärt Alex Lewanowicz, Director of Hardware Engineering bei Regula.

Um die Untersuchungsmöglichkeiten zu maximieren, bietet der Regula 4306M:

60-fache Vergrößerung und bis zu 18.900 ppi für Dokumentenbilder dank der speziell entwickelten, hochauflösenden integrierten 8-MP-Kamera.

Über 40 Lichtquellen, die selbst die seltensten Dokumentenuntersuchungsszenarien abdecken.

100 LED-basierte Beleuchtung für präzise Lichtsteuerung.

3D-Visualisierung zur Analyse von Oberflächenreliefs, sich überschneidenden Strichen und Drucktechniken.

Untersuchungsmöglichkeiten für große Objekte, sodass Experten nicht nur Ausweisdokumente und Banknoten, sondern auch übergroße Objekte prüfen können.

Der neue Regula 4306M wird über die Betriebssoftware Regula Forensic Studio gesteuert, eine sofort einsatzbereite plattformübergreifende Lösung, die die Dokumentenprüfung erleichtert und eine reibungslose Benutzererfahrung bietet. Dank des Regula Document Reader SDK ermöglicht diese Software eine vollständige Automatisierung der Echtheitsprüfung von Ausweisdokumenten: Das Gerät erkennt den Dokumenttyp und validiert alle Daten aus dem MRZ, dem RFID-Chip und den Barcodes in nur wenigen Sekunden ohne das Risiko menschlicher Fehler.

Vor allem aber bietet der verbesserte Regula 4306M vielseitige Funktionen für die eingehende Dokumentenprüfung in einer platzsparenden und kostengünstigen Form, was ihn zu einer erschwinglichen Lösung für jedes forensische Labor macht.

Weitere Informationen zu den Funktionen des neu gestalteten Regula 4306M finden Sie auf der offiziellen Website von Regula.

Über Regula

Regula ist ein weltweiter Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung. Mit unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung in der forensischen Forschung und der weltweit größten Bibliothek von Dokumentenvorlagen entwickeln wir bahnbrechende Technologien zur Überprüfung von Dokumenten und biometrischen Daten. Unsere Hardware- und Softwarelösungen ermöglichen es mehr als 1.000 Organisationen und 80 Grenzkontrollbehörden weltweit, ihren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Geschwindigkeit einzugehen. Regula wurde mehrfach in den Gartner® Market Guide for Identity Verification als "Representative Vendor" aufgenommen.

Erfahren Sie mehr unter www.regulaforensics.com.

