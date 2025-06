© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Hims & Hers übernimmt die europäische Telemedizin-Plattform Zava und wächst dadurch um 1,3 Millionen Nutzer. Die Aktie legt daraufhin im vorbörslichen Handel an der Nasdaq deutlich zu.Die US-amerikanische Gesundheitsplattform Hims & Hers treibt ihre internationale Expansion voran und übernimmt den europäischen Telemedizin-Anbieter Zava. Durch den Zukauf will das Unternehmen seine Reichweite deutlich ausbauen und zugleich von einem günstigeren Zugang zu Medikamenten sowie einer wachsenden Nachfrage in Europa profitieren. Wie Hims-&-Hers-Chef Andrew Dudum gegenüber CNBC betonte, soll die Übernahme als "Katalysator" für den Eintritt in weitere internationale Märkte dienen. Der Abschluss der …