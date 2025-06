Frankfurt Am Main, Deutschland (ots/PRNewswire) -Um Innovation und langfristiges Wachstum zu fördern, müssen CFOs in Deutschland ihre Systeme modernisieren und Kompetenzlücken schließen - so das Ergebnis der aktuellen OneStream-Studie.OneStream, Anbieter einer führenden Enterprise Performance Management Plattform für das CFO-Office, hat den Bericht "Finance 2035: Return to Investment - Der deutsche Markt" veröffentlicht. Die Plattform modernisiert Finanzfunktionen wie Abschluss, Konsolidierung, Reporting, Planung sowie Forecasting auf Basis vereinheitlichter Finanz- und operativer Daten. Die Studie, die 1.500 internationale Führungskräfte und 500 Investoren befragte, zeigt: CFOs in Deutschland befinden sich an einem entscheidenden Wendepunkt. Während die Erwartungen an CFOs als strategische Unternehmenslenker steigen, werden viele weiterhin durch veraltete Systeme und kritische Kompetenzlücken ausgebremst."CFOs in Deutschland stehen an einem Scheideweg. Angesichts zunehmender wirtschaftlicher Herausforderungen bietet sich die klare Chance, die strategische Ausrichtung von Unternehmen maßgeblich zu prägen - vorausgesetzt, sie verfügen über die richtigen Tools, Talente und die Vision, strategisch zu führen", so Matthew Rogers, Executive Vice President EMEA bei OneStream. "Unsere Forschung zeigt: Deutsche CFOs sind bereit, ihre Rolle neu zu definieren - mit modernen Systemen und einheitlichen Daten als Grundlage."Zentrale Studienergebnisse:CFOs unter Druck: Strategische Anforderungen nehmen zuDie Rolle des CFOs in Deutschland verändert sich rasant. Fast sieben von zehn deutschen Führungskräften (69 %) geben an, dass die Anforderungen an CFOs in den vergangenen drei bis fünf Jahren deutlich gestiegen sind. Diese Entwicklung wird sich nach Ansicht von nahezu zwei Drittel der deutschen CFOs (59 %) bis zum Jahr 2035 noch intensivieren.Ein schnell wandelndes makroökonomisches Umfeld beschleunigt diesen Prozess. 74 % der deutschen Führungskräfte (CFOs) geben an, dass sie aktuell mehr Druck auf das Top-Management ausüben, um das Wachstum voranzutreiben und Risiken zu managen. Fast die gleiche Anzahl (71%) sieht sich gleichzeitig als die wichtigsten Treiber für die Unternehmensperformance innerhalb der Geschäftsführung.CFO-Potenziale ausschöpfen: Investitionen und Wachstum ermöglichenInternationale Investoren sehen im CFO eine Schlüsselrolle für die langfristige Strategie. 85 % der weltweit befragten Investoren sind der Meinung, dass CFOs eine strategische Vision entwickeln müssen, um die besten Investitionen für ihr Unternehmen zu sichern.Deutsche CFOs konzentrieren sich tendenziell stärker auf kurzfristige Themen wie Investor Relations, Kostenmanagement und das operative Geschäft. Im Gegensatz dazu erwarten globale Investoren eine umfassende Unternehmensstrategie. Dies bietet Chancen: In Unternehmen, bei denen der CFO als wesentlicher Treiber für strategisches Wachstum angesehen wurde, haben Investoren ihre Anfangsinvestition durchschnittlich um 2,6 % erhöht.Hürden auf dem Weg nach vorn: Veraltete Systeme und fehlende Kompetenzen bremsen CFOs ausZwar sind deutsche CFOs bereit für eine strategischere Rolle - doch sie müssen erhebliche Hürden überwinden. Die größten Herausforderungen: veraltete Legacy-Systeme (67 %) und Kompetenzlücken im Finanzteam (78 %). Zudem sind 71 % der deutschen Führungskräfte der Meinung, dass Kurzsichtigkeit in der strategischen Planung das größte Risiko für Unternehmen heutzutage darstellt.Der Handlungsdruck steigt: 62 % der deutschen Führungskräfte sind überzeugt, dass Unternehmen, die heute nicht in Technologie, Infrastruktur und Kompetenzen investieren, in fünf Jahren nicht mehr wettbewerbsfähig sein werden.Gleichzeitig zeigen deutsche CFOs deutliche Veränderungsbereitschaft: 73 % stimmen zu, dass sich die Finanzfunktion weiterentwickeln muss - weg vom klassischen Berichtswesen hin zur aktiven Steuerung von Prognosen und strategischen Initiativen.Mehr erfahrenWeitere Informationen und den Download des Reports finden Interessenten hier: Finance 2035: Return to Investment - Der deutsche Markt.Über die StudieOneStream arbeitete mit der Agentur Man Bites Dog zusammen, um eine globale Umfrage unter 1.500 Führungskräften großer Unternehmen (ab 1.000 Mitarbeitenden und einem Mindestumsatz von 500 Millionen USD) sowie 500 Investoren mit einem verwalteten Vermögen zwischen 10 Milliarden und über 3 Billionen USD durchzuführen.Die Befragung umfasste 1.000 CFOs, 250 CEOs und 250 Bereichsleiter - darunter Führungskräfte aus den Bereichen Operations, Einkauf, Vertrieb, Finanzen, Kundenerlebnis und regionale Geschäftsleitungen. 210 der Befragten stammen aus Deutschland. Die Studie wurde durch qualitative Interviews mit CFOs und weiteren Führungskräften ergänzt und im Jahr 2024 von Coleman Parkes Research durchgeführt.Die Befragten kamen aus Australien, Deutschland, Frankreich, Singapur, dem Vereinigten Königreich und den USA und vertreten Branchen wie Finanzdienstleistungen, Industrie, Gesundheitswesen, öffentlichen Sektor sowie Konsumgüter und Handel.Um detailliertere Ergebnisse der Studie zu erhalten und eine kostenlose Kopie des vollständigen Berichts herunterzuladen, besuchen Interessenten bitte finance2035.com.Über OneStream SoftwareOneStream unterstützt moderne Finanzteams dabei, über die bloße Berichterstattung hinaus die Zukunft des Unternehmens aktiv zu gestalten. Die Plattform ist führend im Enterprise-Finance-Bereich und vereinheitlicht Finanz- und operative Daten, integriert KI für bessere Entscheidungen und höhere Produktivität und stärkt die Rolle des CFOs als strategische Führungskraft.Mit der cloudbasierten Digital Finance Platform modernisiert OneStream das CFO Office. Die Lösung kombiniert zentrale Finanz- und operative Prozesse in einer Plattform, nutzt KI für Planung und Forecasting und bietet dank erweiterbarer Architektur größtmögliche Flexibilität bei sich wandelnden Geschäftsanforderungen.OneStream zählt über 1.600 Kunden, darunter 17 % der Fortune 500, mehr als 300 Partner für Implementierung und Entwicklung sowie über 1.500 Mitarbeitende. Die Vision: das Betriebssystem für moderne Finanzfunktionen zu werden. 