Ismaning (ots) -Ausgeruht in den Tag zu starten, ist für viele Menschen in Deutschland leider keine Normalität. Knapp 40 Prozent sagen laut Statista, dass sie in der Regel nicht genug Schlaf bekommen, mehr als 20 Prozent bezeichnen ihre Schlafqualität sogar als schlecht bis sehr schlecht. Oft liegt es an den hohen Anforderungen desheutigen Lebensstils mit ständiger Erreichbarkeit und Präsenz, viel Bildschirmarbeit oder auch notwendiger Schichtarbeit, Reisetätigkeit und Zeitzonenwechseln.Beeinträchtigte LeistungsfähigkeitWer nachts jedoch nicht zur Ruhe kommt, dem fehlt die notwendige Regenerationsphase, um tagsüber leistungsfähig sein zu können. Betroffene fühlen sich dadurch in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt, haben oftmals ein Gefühl wie Watte im Kopf. "Langfristig können die Ein- und Durchschlafstörungen das Risiko für Herzkreislauferkrankungen oder Diabetes erhöhen", erklärt Ernährungswissenschaftlerin Dr. Tanja Werner. Sie kenntauch häufige körperliche Ursachen für ausbleibenden Schlummer: "Muskuläre Anspannung ist schlecht zum Einschlafen. Hier wird oft vergessen, dass Magnesium ein wichtiger Mineralstoff für unsere Muskelentspannung ist."Eine gute Kombination für den SchlafAuch auf die Nervenzellen habe Magnesium Einfluss - sei also ebenso mitverantwortlich für die nervliche Entspannung. "Daher kann es hilfreich sein, wenn man abends circa eine halbe Stunde bis Stunde vorm Schlafengehen Magnesium einnimmt", so die Expertin. Eine gute Unterstützung kann hier etwa das neue Magnesium-Diasporal® Pro Schneller Einschlafen* direktbieten. Es kombiniert Magnesium mit B-Vitaminen und dem Schlafhormon Melatonin, das dazu beiträgt, die Einschlafzeit zu verkürzen und unterstützt uns darin, schneller einzuschlafen, um tagsüber aktiv zu sein. Die zuckerfreien Direktsticks sind konzipiert für die schnelle Einnahme ohne Wasser vor dem Schlafengehen - auch praktisch auf Reisen.Hilfreiche TippsGenerell sollten "Schlechtschlummerer" auf eine gute Schlafhygiene achten. Dazu gehören bekannte Maßnahmen wie feste Zubettgehzeiten sowie eine dunkle, kühle und ruhige Schlafumgebung. Empfehlenswert ist gezielte Entspannung durch Atemübungen, Meditation oder sanfte Musik. Ein gutes Werkzeug ist auch eine Gedankenkiste: Kreisende Gedanken aufschreiben und vor dem Schlafen in ein kleines Kästchen legen. Die Methode dient dazu, den Kopf zu beruhigen und Sorgen bis morgen loszulassen. Und zu guter Letzt unterstützt eine Farbwechsellampe mit warmem Licht für den Abend und kühlerem Licht für den Morgen den natürlichen Schlaf-Wach-Rhythmus. Weitere Tipps gibt es unter www.diasporal.com und auf Youtube unter @magnesiumdiasporal.[* Melatonin trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu verkürzen, wenn kurz vor dem Schlafengehen 1 mg aufgenommen wird.]K u r z v e r s i o nRund 40 Prozent der Deutschen bekommen laut Statista zu wenig Schlaf, was sich negativ auf Lebensqualität und Leistungsfähigkeit auswirkt. Oft ist ein stressiger Lebensstil die Ursache. Langfristig können Schlafstörungen das Risiko für Herzkreislauferkrankungen oder Diabetes erhöhen. Eine gute Unterstützung bietet etwa das neue Magnesium-Diasporal® Pro Schneller Einschlafen* direkt aus der Apotheke, das kurz vorm Schlafen eingenommen wird. Die Kombination von Magnesium mit Melatonin und B- Vitaminen kann helfen, schneller einzuschlafen und um tagsüber aktiv zu sein. Sinnvoll sind zudem regelmäßige Zubettgehzeiten und eine ruhige, kühle und dunkle Schlafumgebung. Auch das abendliche Aufschreiben von Gedanken hilft zur Ruhe zu kommen. Mehr Tipps unter www.diasporal.com und auf Youtube unter @magnesiumdiasporal .[* Melatonin trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu verkürzen, wenn kurz vor dem Schlafengehen 1 mg aufgenommen wird.]Pressekontakt:Protina Pharmazeutische GmbHLeitung Public RelationsAndrea BeringerAdalperostraße 3785737 IsmaningTel.: +49 (0)89 996 553 138Mail: beringer.andrea@protina.deURL: www.protina.comOriginal-Content von: Protina Pharmazeutische GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/79747/6048113