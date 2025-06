3. Juni 2025 - Vancouver, B.C. / IRW-Press / Greenridge Exploration Inc. ("Greenridge" oder das "Unternehmen") (CSE: GXP | FWB: HW3 | OTCQB: GXPLF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen das Uranprojekt Raven ("Raven" oder das "Konzessionsgebiet") im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan mittels kostengünstigen Absteckens erworben hat. Raven erstreckt sich über vier Mineral-Claims mit 6.269 Hektar (15.491 Acres) Grundfläche unweit des östlichen Randes des Athabasca-Beckens, rund 65 Kilometer (40 Meilen) südöstlich der Uranmine McArthur River von Cameco Corporation. Die Claims bei Raven befinden sich zu 100 % im Besitz von Greenridge und sind nicht Gegenstand von Royalties.

Die neu von Greenridge erworbenen Claims grenzen unmittelbar an einen einzelnen Claim an, der sich bereits im Besitz des Unternehmens befindet (siehe Abbildung 1 unten).

Abbildung 1 - Standort des Uranprojekts Raven

Über Raven

Raven liegt jenseits des östlichen Rands des Athabasca-Beckens im zentralen Bereich des Grundgesteins der Wollaston Domain, in denen ertragreiche Uranminen wie Key Lake, McArthur River, Cigar Lake und Rabbit Lake angesiedelt sind. Auch außerhalb der aktuellen Grenzen des Athabasca-Beckens finden aktive Explorationsarbeiten für im Grundgestein lagernde Uranlagerstätten statt, wobei zuletzt mehrere wichtige Entdeckungen gemacht wurden. Dazu zählt auch die Lagerstätte Triple R ("Triple R"), die 2012 im Südwesten des Athabasca-Beckens bei Patterson Lake entdeckt wurde. In den letzten drei Jahren konnten Explorationsunternehmen wie Atha Energy Corp. und Baseload Energy Corp. Entdeckungen einer hochgradigen Uranmineralisierung jenseits der Grenzen des Athabasca-Beckens vermelden.

Raven ist Standort eines neun (9) Kilometer langen Abschnitts eines historischen elektromagnetischen Leiters, der mit einer ausgeprägten, von Nordost nach Südwest streichenden Anomalie mit geringer Magnetik zusammenfällt. Strukturtrends wie diese, die von mutmaßlichen spröden Verwerfungen durchkreuzt werden, gelten als höffiges Milieu für eine Uranmineralisierung in der Region des Athabasca-Beckens (siehe Abbildung 2). Für Raven sind keine historischen Bohrungen bekannt und Greenridge hält das Konzessionsgebiet für unzureichend erkundet.

Abbildung 2 - Uranprojekt Raven - Ergebnisse der Magnetikvermessung 2021

Explorationspläne 2025

Greenridge ist im Besitz der Daten, die bei einer hochauflösenden magnetischen und radiometrischen Flugvermessung im Jahr 2021 über dem Konzessionsgebiet erfasst wurden. Bei den Untersuchungen kam dasselbe System zum Einsatz, das verwendet wurde, um verborgene uranhaltige Findlinge bei Patterson Lake (Saskatchewan) zu orten, was zur Entdeckung von Triple R im November 2012 beitrug. Der Umfang der bisherigen Prospektionsarbeiten, die den Ergebnissen der historischen radiometrischen Messungen nachgehen, war begrenzt und es werden weitere Arbeiten an der Oberfläche empfohlen. Das Unternehmen wird 2025 zusammen mit anderen geplanten Untersuchungen im Gebiet möglicherweise eine elektromagnetische Flugvermessung mit einem Hubschrauber absolvieren, sollte dies aus logistischer Sicht machbar sein.

Gewährung von Aktienoptionen und RSUs

Am 2. Juni 2025 gewährte das Unternehmen bestimmten Direktoren und Beratern im Einklang mit dem Equity Incentive Plan des Unternehmens (der "Plan") insgesamt 450.000 Aktienoptionen (die "Optionen") auf den Erwerb von Stammaktien des Unternehmens. Diese Optionen können innerhalb eines Zeitraums von 2 Jahren ausgeübt und zu einem Ausübungspreis von jeweils 0,40 $ gegen Stammaktien des Unternehmens eingelöst werden. Alle Optionen wurde am Gewährungsdatum zugeteilt. Das Unternehmen gewährte bestimmten Direktoren und einem Berater des Unternehmens zudem 1.300.000 Restricted Share Units (jeweils eine "RSU"). Die RSUs werden folgendermaßen unverfallbar: (i) 25 % vier (4) Monate nach dem Gewährungsdatum; (ii) 25 % acht (8) Monate nach dem Gewährungsdatum; (iii) 25 % zwölf (12) Monate nach dem Gewährungsdatum; und (iv) 25 % sechzehn (16) Monate nach dem Gewährungsdatum. Die Optionen und RSUs unterliegen den Bedingungen des Plans; sie und die jeweiligen Stammaktien, die bei ihrer Ausübung begeben werden, sind in Übereinstimmung mit den Statuten der Canadian Securities Exchange an eine Haltedauer von vier Monaten gebunden.

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Sean Hillacre, M.Sc., P. Geo., einem geologischen Berater des Unternehmens sowie einem qualifizierten Sachverständigen für Greenridge im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt. Herr Hillacre hat die Informationen über die historischen Explorationsarbeiten auf Raven geprüft, was auch eine Überprüfung der historischen Probenahmen, Analysen und Verfahren beinhaltete, die den hier enthaltenen Informationen und Meinungen zugrunde liegen.

Das Management weist darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern erfasst und gemeldet wurden, die nicht mit Greenridge in Verbindung stehen, vom qualifizierten Sachverständigen weder geprüft noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch eine wissenschaftliche Grundlage für die Arbeiten auf Raven. Das Management weist weiters darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen auf benachbarten oder nahegelegenen Mineralkonzessionsgebieten oder anderen Konzessionsgebieten im Athabasca-Becken, unabhängig davon, ob es sich dabei um aktuelle Ressourcenschätzungen oder historische Ressourcenschätzungen handelt, nicht zwangsläufig einen Hinweis auf die Ergebnisse geben, die auf dem Konzessionsgebiet erzielt werden können.

Über Greenridge Exploration Inc.

Greenridge Exploration Inc. (CSE: GXP | OTCQB: GXPLF | FWB: HW3) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Projekten mit kritischen Mineral- und Edelmetallvorkommen in Kanada einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Das Unternehmen besitzt oder ist an 29 Projekten und weiteren Claims mit einer Fläche von ca. 393.651 Hektar (972.712 Acres) beteiligt, die ein beträchtliches Potenzial für Uran-, Lithium-, Nickel-, Kupfer- und Goldentdeckungen aufweisen. Das Unternehmen steht unter der Leitung eines erfahrenen Managementteams und Board of Directors, die über beträchtliche Erfahrung in der Kapitalbeschaffung und dem Ausbau von Bergbauprojekten verfügen.

Greenridge besitzt eines der größten Urankonzessionsportfolios in Kanada: Es besteht aus 16 Projekten und zusätzlichen vielversprechenden Claims, die ungefähr 221.509 Hektar (547.349 Acres) umfassen. Das Unternehmen hat Wertschöpfungsmöglichkeiten in 13 weiteren Projekten für strategische und kritische Metalle, welche Lithium-, Nickel-, Gold- und Kupferexplorationskonzessionsgebiete über insgesamt ca. 174.142 Hektar (425.363 Acres) beinhalten. Highlights der Projekte:

- Auf dem Konzessionsgebiet Black Lake im Nordosten des Athabasca-Beckens (40 % Greenridge, 50,43 % UEC, 8,57 % Orano) ergab ein Entdeckungsbohrloch (BL-18) aus dem Jahr 2004 0,69 % U3O8 auf 4,4 m1.

- Das Konzessionsgebiet Hook-Carter (20 % Greenridge, 80 % Denison) liegt strategisch günstig am südwestlichen Rand des Athabasca-Beckens, etwa 13 km von der Lagerstätte Arrow von NexGen Energy Ltd. und etwa 20 km von der Lagerstätte Triple R von Fission Uranium Corp. entfernt.

- Das Konzessionsgebiet Gibbons Creek beherbergt hochgradige Findlinge mit Gehalten von bis zu 4,28 % U3O82, die im Jahr 2013 gefunden wurden. Auf dem Projekt McKenzie Lake wurden im Rahmen eines Explorationsprogramms im Jahr 2023 drei Proben entnommen, die 844 ppm U-Gesamt (0,101 % U3O8), 273 ppm U-Gesamt und 259 ppm U-Gesamt3 enthielten.

- Das Konzessionsgebiet Nut Lake im Thelon-Becken umfasst historische Bohrungen, die bis zu 9 Fuß mit 0,69% U3O8, einschließlich 4,90% U3O8 über 1 Fuß aus 8 Fuß Tiefe4, durchschnitten. Im Rahmen des Prospektionsprogramms 2024 entnahm Greenridge eine Lesesteinprobe aus dem Vorkommen Tundra5, die 31,13 % U3O8 ergab.

- Auf dem Konzessionsgebiet Firebird Nickel wurden zwei Bohrprogramme (7 Bohrlöcher mit insgesamt 1.339 m) durchgeführt, wobei Bohrloch FN20-002 23,8 m mit 0,36 % Ni und 0,09 % Cu durchteufte, einschließlich 10,6 m mit 0,55 % Ni und 0,14 % Cu6.

- Das Bohrprogramm 2022 des Konzessionsgebietes Electra Nickel enthielt Ergebnisse von 2.040 ppm Ni auf 1 m und 1.260 ppm Ni auf 3,5 m7.

Das Unternehmen verfügt über strategische Partnerschaften, zu denen Konzessionsgebiete gehören, die von Denison Mines Corp. und Uranium Energy Corp. betrieben und weiterentwickelt werden. Das Managementteam, Board of Directors und das technische Team des Unternehmens verfügen über beträchtliche Erfahrung bei der Kapitalbeschaffung und der Förderung von Bergbauprojekten und sind bestens gerüstet, um neue Investoren anzuziehen und zukünftiges Kapital zu beschaffen.

Quellennachweis:

1 - Black Lake: Pressemeldung von UEX Corporation vom 12. Oktober 2004.

2 - Gibbons Creek: Pressemeldung von Lakeland Resources Inc. vom 8. Januar 2014.

3 - McKenzie Lake: Pressemeldung ALX Resources Corp. vom 7. November 2023.

4 - Nut Lake: Pressemeldung von Greenridge Exploration Inc. vom 19. Februar 2024.

5 - Bewertungsbericht 1979 (Nummer 81075) von Pan Ocean Oil Ltd.

6 - Firebird Nickel: Pressemeldung von ALX Resources Corp. vom 15. April 2020.

7 - Electra Nickel: Pressemeldung von ALX Resources Corp. vom 20. Juli 2022.

Für das Board of Directors von Greenridge

Russell Starr

Chief Executive Officer, Direktor

Telefon: +1 (778) 897-3388

E-Mail: info@greenridge-exploration.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, auch in Bezug auf zukünftige Pläne und andere Angelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Informationen können im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Formulierungen wie "können", "erwarten", "schätzen", "antizipieren", "beabsichtigen", "glauben" und "fortsetzen" oder deren Verneinung oder ähnlichen Varianten erkannt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen zugrunde gelegten Annahmen als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Geschäfts-, Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen, die Fähigkeit, die Betriebskosten zu verwalten, und die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen in Bezug auf: das Konzessionsgebiet und sein Mineralisierungspotenzial; die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Konzessionsgebiet; und das potenzielle Explorationsprogramm des Unternehmens auf dem Konzessionsgebiet. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen bezüglich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft operieren wird, der erwarteten Kosten und der Fähigkeit, Ziele zu erreichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln, Rechtsstreitigkeiten, die Nichterfüllung von vertraglichen Verpflichtungen durch Vertragspartner, der Verlust von wichtigen Mitarbeitern und Beratern sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich qualifiziert. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79826Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79826&tr=1



