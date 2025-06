Die deutsche Finanzaufsicht Bafin setzt verstärkt auf Künstliche Intelligenz, um Marktmissbrauch an den Börsen schneller und präziser zu erkennen. Mit dem Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in seinem Alarm- und Marktanalysesystem (ALMA) will die Finanzaufsicht Bafin Manipulationen an Börsen schneller entlarven. "Die Chancen, beim Marktmissbrauch erwischt zu werden, waren in Deutschland noch nie so hoch", erklärte Bafin-Präsident Mark Branson auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...