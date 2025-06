© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP/dpa

Die Deutsche Bank traut dem US-Aktienmarkt mehr zu und hat ihr Jahresendziel für den S&P 500 kräftig angehoben. Damit ist sie nicht die einzige Bank. Andere Banken sind ebenfalls wieder optimistischer - nur eine nicht.Statt bislang 6.150 Punkten erwartet das Institut nun 6.550 Zähler - ein Plus von über 10 Prozent gegenüber dem jüngsten Schlussstand. Hintergrund der Prognoseanhebung ist ein "nur noch rund ein Drittel so hoher zollbedingter Gewinnrückgang wie bislang angenommen", wie es in einer Notiz der Strategen um Binky Chadha vom Montag heißt. Mit diesem Schritt folgt Deutschlands größtes Geldhaus einer wachsenden Zahl internationaler Investmenthäuser. Bereits im Mai hatten Goldman …