Unterstützt von Analog Devices, Inc. (ADI), Aptiv PLC, Coilcraft, Inc., Core Microelectronics, DENSO CORPORATION, Ethernovia, Inc., Geely Holding Group, GlobalFoundries, Granite River Labs, indie Semiconductor, Inc., Keysight Technologies, Inc., Hyundai Mobis, Murata Manufacturing Co., Ltd, NOFFZ Technologies, OMNIVISION, Qualcomm Technologies, Inc., Rohde Schwarz, Rosenberger Group, Teledyne LeCroy, TDK Corporation, TZ Electronic Systems GmbH und Würth Elektronik begrüßt die OpenGMSL Association eine breite Beteiligung der Industrie aus dem gesamten Automobil-Ökosystem

Mit einem offenen Standard für Video- und/oder Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung auf Basis der branchenführenden Gigabit Multimedia Serial Link-Technologie, bekannt als GMSL, werden die Einführung und Innovation des OpenGMSL-Standards das autonome Fahren, fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) und Infotainment-Anwendungen neu gestalten

Ein führender Automobil-Erstausrüster (OEM), Tier-1-Zulieferer, Halbleiterhersteller und Ökosystempartner haben heute die Gründung der OpenGMSL Association bekannt gegeben, einer Initiative, die Branchenführer zusammenbringt, um die SerDes-Übertragung von Video- und/oder Hochgeschwindigkeitsdaten als offenen, weltweiten Standard im gesamten Automobil-Ökosystem zu etablieren.

Die Anforderungen an moderne Fahrzeugsysteme von ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) über Infotainment bis hin zum autonomen Fahren steigen rapide an. ADAS-Bildverarbeitungssysteme sind in hohem Maße auf hochwertige Videodaten angewiesen, um kritische Entscheidungen in Echtzeit zu treffen, die die Sicherheit des Fahrers verbessern und Unfälle reduzieren. Gleichzeitig erfordern Touchscreen-Infotainmentsysteme eine schnelle Konnektivität mit geringer Latenz, um ein nahtloses, immersives Benutzererlebnis zu gewährleisten. Diese Faktoren erhöhen die Entwicklungskosten für neue Fahrzeuge, erschweren die Integration, hemmen Innovationen und verlangsamen letztendlich den Fortschritt im Bereich der Sicherheit.

Vorstellung des OpenGMSL-Standards

Mit der Gründung der OpenGMSL Association ermöglicht die Teilnahme an einem weltweiten Standard Innovationen in den Bereichen autonomes Fahren, ADAS und Infotainment sowie in anderen Anwendungsbereichen. OEMs und Zulieferer können dadurch die Markteinführungszeit mithilfe von Lösungen, die effizient zusammenarbeiten, verkürzen und so die Betriebskosten senken.

Der OpenGMSL-Standard basiert auf der branchenführenden und praxiserprobten Gigabit Multimedia Serial Link (GMSL)-Technologie von ADI. Paul Fernando, President der OpenGMSL Association, erklärte: "Mit über einer Milliarde ausgelieferten GMSL-ICs und der Einführung durch mehr als 25 globale OEMs und 50 Tier-1-Zulieferer ist GMSL eine der ausgereiftesten und bewährtesten Hochgeschwindigkeits-Videoverbindungstechnologien in der Automobilindustrie. OpenGMSL baut auf dieser soliden Grundlage auf, um Innovationen in den Bereichen autonomes Fahren, ADAS und Infotainment der nächsten Generation zu beschleunigen und ein bereits florierendes Ökosystem zu einer offenen, kollaborativen Zukunft weiterzuentwickeln.

Die OpenGMSL Association ist eine gemeinnützige Organisation mit einem unabhängigen Vorstand, die zur weltweiten Beteiligung aufruft. Produkte, die unter Verwendung des Standards entwickelt wurden, müssen obligatorischen Konformitätsprüfungen unterzogen werden, um eine nahtlose Interoperabilität zwischen verschiedenen Anbietern zu gewährleisten.

Über die OGA

Die OpenGMSL Association ("OGA") ist eine gemeinnützige Organisation, die von einem unabhängigen Vorstand geleitet wird. Die OGA vereint Branchenführer aus dem gesamten Ökosystem und bietet einen Standard für die weltweite Einführung in der Video- und/oder Datenübertragung auf Basis der branchenführenden Gigabit Multimedia Serial Link-Technologie. Die OGA setzt sich für kontinuierliche Innovation ein, um die Markteinführung von Produkten auf Basis von GMSL-Lösungen zu beschleunigen, die auf Interoperabilität, Testeffizienz und Kosteneffizienz ausgelegt sind.

Unternehmen, die sich zur Unterstützung der OGA verpflichtet haben: ADI, Aptiv PLC, Coilcraft, Inc., Core Microelectronics, DENSO CORPORATION, Ethernovia, Inc., Geely Holding Group, GlobalFoundries, Granite River Labs, indie Semiconductor, Keysight Technologies, Inc., Hyundai Mobis, Murata Manufacturing Co., Ltd, NOFFZ Technologies, OMNIVISION, Qualcomm Technologies, Rohde Schwarz, Rosenberger Group, Teledyne LeCroy, TDK Corporation, TZ Electronic Systems GmbH und Würth Elektronik.

