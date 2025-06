CyrusOne, ein weltweit führender Entwickler und Betreiber von Rechenzentren, der sich auf die Bereitstellung modernster digitaler Infrastrukturlösungen spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass Krupal Raval als Executive Vice President und Chief Strategy Officer in das Senior Management Team des Unternehmens aufgenommen wurde. In dieser neu geschaffenen Position wird Krupal das schnell wachsende Entwicklungsprogramm des Unternehmens in den USA leiten und die strategische Zusammenarbeit mit Hyperscale-Kunden vorantreiben.

"CyrusOne hat sich in der Branche einen hervorragenden Ruf für seine Umsetzungsstärke und Innovationskraft erworben, und ich freue mich sehr, Teil dieses erfahrenen und kompetenten Teams zu werden", so Raval. "Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen einzubringen, um die Vision und die strategischen Ziele des Unternehmens weiter voranzutreiben."

Vor seinem Eintritt bei CyrusOne war Krupal als Managing Director, xScale bei Equinix tätig, wo er das Hyperscale-Rechenzentrumsgeschäft leitete und mehrere milliardenschwere Joint Ventures koordinierte, die die Märkte in Amerika, EMEA und APAC geprägt haben. Seine strategische Vision und seine Umsetzungsfähigkeiten haben zuvor als Chief Financial Officer für den asiatisch-pazifischen Raum von Digital Realty das Wachstum vorangetrieben.

"Krupal bringt außergewöhnliche Branchenerfahrung und bewährte Führungsqualitäten mit zu CyrusOne", sagte Eric Schwartz, CEO von CyrusOne. "Mit mehr als einem Dutzend neuen Rechenzentren im Bau und einer aggressiven Expansionsstrategie wird Krupal mit seinen tiefgreifenden Beziehungen zu Hyperscalern und seiner strategischen Vision maßgeblich dazu beitragen, unser Wachstum zu beschleunigen und unsere Marktposition zu stärken."

CyrusOne ist ein weltweit führender Eigentümer, Entwickler und Betreiber von Rechenzentren, der weltweit hochentwickelte digitale Infrastrukturlösungen anbietet. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Dallas, Texas, betreibt über 55 Rechenzentren in den Vereinigten Staaten, Europa und Japan. CyrusOne ist auf umfassende Lösungen für Hyperscale- und Unternehmensunternehmen spezialisiert und ermöglicht es seinen Kunden, ihre individuellen Geschäfts- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, indem es die komplexen Anforderungen von KI-gesteuerten Anwendungen und Service-Workloads erfüllt. Die Rechenzentren von CyrusOne bieten eine beispiellose Flexibilität, die es Kunden ermöglicht, zu modernisieren, zu vereinfachen und schnell auf sich ändernde Anforderungen zu reagieren. CyrusOne liefert maßgeschneiderte Build-to-Suit-, Colocation- und Interconnection-Lösungen, die den sich ständig weiterentwickelnden digitalen Anforderungen seiner Kunden gerecht werden. Weitere Informationen finden Sie unter cyrusone.com.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Bundeswertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen, die sich auf zukünftige Pläne und Erwartungen, Prognosen über unsere zukünftige Leistung oder Geschäftstätigkeit, unser erwartetes Wachstum und Trends in unserem Geschäft, den Branchen und geografischen Märkten unserer Kunden sowie andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, wie beispielsweise Standorte, die sich in der Entwicklung oder im Bau befinden. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Vorhersagen über die Branchen und Standorte, in denen wir und unsere Kunden tätig sind, sowie auf den Überzeugungen und Annahmen unserer Geschäftsleitung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Diese Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich und nachteilig von den in dieser Pressemitteilung ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und CyrusOne lehnt jede Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Überarbeitung von zukunftsgerichteten Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

