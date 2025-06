Die Neodigital Versicherung wird das im Jahr 2023 gegründete Joint Venture Neodigital Autoversicherung vollständig an die HUK-COBURG übergeben. Der fränkische Versicherer erhöht seine Anteile an der Neodigital Autoversicherung in zwei Schritten von 51 auf 100%. Die Neodigital Autoversicherung AG, das 2023 gegründete gemeinsame Joint Venture von HUK-COBURG und der Neodigital Versicherung AG, wird vollständig von der HUK-COBURG Holding AG übernommen. Die HUK-COBURG Holding AG stockt ihre Anteile in ...

