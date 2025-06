Die Finanzbranche rechnet am Donnerstag mit der nächsten Zinssenkung vonseiten der EZB. Dann stünde der Leitzins bei 2,0%. Die aktuellen Inflationsdaten für die Eurozone passen dazu. Doch was geschieht danach? Die aktuellen Daten zur Inflationsrate in Deutschland und der Eurozone sind recht zufriedenstellend. Das Statistische Bundesamt hat Ende vergangener Woche mitgeteilt, dass die Teuerungsrate im Mai 2025 voraussichtlich bei +2,1% liegen wird. Sie bleibt damit unverändert zum April leicht über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...