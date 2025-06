München (ots) -Immer mehr deutschsprachige Anleger interessieren sich für einen Immobilienkauf in Dubai - doch wie gelingt ein sicheres Investment ohne böse Überraschungen? Genau hier setzt Eugen Zimbelmann an: Als erster deutscher Immobiliengutachter vor Ort begleitet er deutschsprachige Anleger mit Dubai Finanz durch den gesamten Prozess. Inwieweit Immobilieninvestoren davon profitieren, erfahren Sie hier.Dubai zieht immer mehr internationale Immobilieninvestoren an: Die stabile Wirtschaft, die stetig wachsende Nachfrage nach Immobilien und die steuerlichen Vorteile machen die Metropole am Persischen Golf zu einem der gefragtesten Standorte weltweit. So richten auch immer mehr deutschsprachige Anleger auf der Suche nach attraktiven Renditen und nachhaltigem Wachstum ihr Augenmerk auf Dubais boomenden Immobilienmarkt. Doch wer in Dubai investieren möchte, steht schnell vor einem Problem: Der Markt ist nur schwer durchschaubar - vor allem für deutschsprachige Investoren ohne ausreichende Sprachkenntnisse. Hinzu kommt, dass unabhängige Experten rar sind: Die meisten Makler agieren hauptsächlich provisionsgetrieben - und damit nicht zwingend im Interesse der Anleger. "Ohne entsprechende Unterstützung wird ein solches Vorhaben schnell zum Verlustgeschäft", erklärt Eugen Zimbelmann von Dubai Finanz."Anders als provisionsgetriebene Makler stehe ich klar auf der Seite meiner Kunden", fährt der Experte fort. "Meine Erfahrung mit eigenen Investments, mein Wissen über Bausubstanz und meine Kenntnisse des lokalen Immobilienmarkts ermöglichen es mir, ohne Verkaufsdruck zu beraten." Mit Dubai Finanz begleitet Eugen Zimbelmann deutschsprachige Anleger mit oder ohne Wohnsitz in Dubai gemeinsam mit seinem Team bei der Finanzierung, der Objektsuche und dem Immobilienkauf. Dabei legt der Experte großen Wert auf hohe ethische und wirtschaftliche Maßstäbe hinsichtlich Transparenz, Professionalität und Kundenorientierung. Als einziger deutschsprachiger Immobiliengutachter in Dubai, der offiziell vom Dubai Land Department anerkannt ist, bietet er eine neutrale Perspektive, die sich ausschließlich an den Interessen seiner Kunden orientiert.Exklusive Beratung für anspruchsvolle Investoren: Was Interessenten von Eugen Zimbelmann erwarten können"Als zertifizierter Gutachter für Immobilien gehöre ich zu den führenden deutschsprachigen Spezialisten für Immobilieninvestitionen in Dubai. Mit Dubai Finanz habe ich zudem das größte deutschsprachige Unternehmen für Immobilienfinanzierungen in der Region aufgebaut", verrät Eugen Zimbelmann. Zusätzlich hat der Experte die erste deutschsprachige Firma für Immobilienbewertungen gegründet - eine echte Premiere in Dubai. Die Akkreditierung durch das Dubai Land Department - die höchste regulatorische Stelle, die den Immobilienmarkt in Dubai überwacht - gibt ihm die offizielle Befugnis, Immobilien professionell zu bewerten und Anleger umfassend zu beraten. Seine Kunden sind erfolgreiche Unternehmer, bekannte Persönlichkeiten, professionelle Investoren und institutionelle Anleger aus dem deutschsprachigen Raum.Eugen Zimbelmann versteht den komplexen Immobilienmarkt Dubais wie kaum ein anderer Berater. Mit systematischen Auswahlkriterien und maßgeschneiderten Finanzierungslösungen begleitet er seine Kunden sicher und zielgerichtet durch den gesamten Kaufprozess. Dank seines umfassenden Netzwerks, das weit über übliche Maklerkontakte hinausgeht, agiert er wie ein Anwalt an der Seite seiner Kunden - kritisch, analytisch und loyal. Offenheit und Ehrlichkeit sind für ihn selbstverständlich, um seine Kunden vor teuren Fehlentscheidungen zu schützen. Sein Ziel: den bestmöglichen Deal für seine Kunden zu erzielen.Stolpersteine beim Immobilieninvestment in DubaiDubais boomender Immobilienmarkt lockt mit attraktiven Renditen, die viele Anleger anziehen. Schon mit einem Eigenkapital von rund 100.000 Euro öffnet sich die Tür zu einem Markt, der jährliche Mietrenditen von sieben bis acht Prozent verspricht. In begehrten Gegenden wie Downtown Dubai lassen sich die Erträge sogar nochmals deutlich steigern. Doch hinter der glänzenden Fassade verstecken sich zahlreiche Herausforderungen: Rechtliche Stolpersteine, undurchsichtige Anbieter und häufige Fehleinschätzungen können dazu führen, dass der Traum von der Immobilie in Dubai als kostspieliger Albtraum endet. Gerade bei der Finanzierung können Fehlentscheidungen schnell ins Gewicht fallen. Mit seiner Beratung setzt Eugen Zimbelmann genau hier an, indem er die Risiken minimiert und Investoren dabei unterstützt, sicher und erfolgreich am Markt zu agieren.Eugen Zimbelmanns Weg nach DubaiBevor Eugen Zimbelmann gemeinsam mit seiner Familie nach Dubai zog, war er als Unternehmer in Deutschland tätig und konnte umfangreiche Erfahrungen in der Immobilienbranche sammeln. Als Gründer und Geschäftsführer zahlreicher Unternehmen, darunter auch Baufirmen, verfügt er außerdem über tiefgehendes Fachwissen im Bauwesen. Es folgte die Gründung von Dubai Finanz im Juni 2023.Mit seinem Unternehmen hat es sich Eugen Zimbelmann zur Aufgabe gemacht, Investoren den Weg nach Dubai zu erleichtern - und ihnen zugleich Zugang zu attraktiven Renditen zu verschaffen. "Dubai befindet sich aktuell mitten in einer Wachstumsphase, die immer mehr wohlhabende Menschen anzieht", sagt Eugen Zimbelmann. "Ich bin mir sicher, dass die Stadt langfristig zu einer der beliebtesten Metropolen weltweit wachsen wird. Gerade deutsche Anleger fühlen sich hier schnell zu Hause - und investieren daher gerne in Immobilien, um dauerhaft vor Ort zu bleiben."Sie möchten ebenfalls von Dubais wachsendem Immobilienmarkt profitieren? Dann melden Sie sich jetzt bei Eugen Zimbelmann von Dubai Finanz (https://dubai-finanz.de/) und vereinbaren Sie ein kostenfreies Erstgespräch!