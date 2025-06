Die auf der Money 20/20 angekündigte Partnerschaft vereint ThetaRays fortschrittliche kognitive KI mit der Technologie von Spayce für den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr, um Finanzkriminalität zu erkennen, Compliance zu verbessern und globale Transaktionen zu schützen.

ThetaRay, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Finanzkriminalität-Compliance durch kognitive KI, und Spayce, eine Plattform für den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr, kündigten heute eine strategische Partnerschaft an, um sich entwickelnde finanzielle Bedrohungen zu bekämpfen und die Sicherheit im globalen Zahlungsverkehr zu verbessern. Die Kooperation wird offiziell auf der Money 20/20 vorgestellt.

Die Bekanntgabe erfolgt in einer Zeit, in der sich die Landschaft der Finanzkriminalität dramatisch verändert. Da kriminelle Netzwerke immer raffinierter und angesichts der Komplexität multinationaler Konzerne agiler werden, erweisen sich herkömmliche, regelbasierte Systeme zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) als zunehmend überholt. Die veralteten Tools übersehen häufig verborgene Bedrohungen und lassen illegale Aktivitäten unentdeckt, wodurch Finanzinstitute regulatorischen, finanziellen und reputationsbezogenen Risiken ausgesetzt sind.

Spayce hat die "Cognitive AI Transaction Monitoring"-Lösung von ThetaRay in seine globale Zahlungsinfrastruktur integriert, um seine Fähigkeiten zur Erkennung von Finanzkriminalität zu verbessern. Die Lösung von ThetaRay nutzt kognitive KI, um großen Mengen an Transaktionsdaten kontinuierlich zu analysieren, nuancierte verdächtige Aktivitäten zu erkennen und komplexe Finanzkriminalitätssysteme mit außergewöhnlicher Genauigkeit aufzudecken. Dieser KI-zentrierte Ansatz stärkt nicht nur die Compliance, sondern befähigt Spayce, sicher zu skalieren, und macht regulatorische Bereitschaft zu einer Grundlage für nachhaltiges Wachstum.

Spayce betreut Kunden aller Größenordnungen, von kleinen und mittelständischen Unternehmen bis hin zu großen Finanzinstituten, in über 200 Ländern. Nun erhält das Unternehmen tiefere Einblicke in Transaktionsströme, ohne dabei Geschwindigkeit oder Kundenerlebnis zu beeinträchtigen. Das Ergebnis ist ein intelligenteres, schnelleres und sichereres globales Zahlungssystem, in dem Compliance nicht länger ein Hemmnis für Wachstum darstellt, sondern dieses aktiv unterstützt.

"Finanzkriminalität entwickelt sich rasant, so dass sich die Technologie zu ihrer Bekämpfung noch schneller entwickeln muss", so Peter Reynolds, CEO von ThetaRay. "Unsere Partnerschaft mit Spayce vereint eine robuste Zahlungsinfrastruktur mit der kognitiven KI von ThetaRay, um proaktive Risikominderung, größere Transparenz und vertrauenswürdige grenzüberschreitende Transaktionen zu ermöglichen, die für globales Wachstum unerlässlich sind."

"Im Zuge des Ausbaus unserer globalen Zahlungskapazitäten stehen Sicherheit und AML-Compliance im Zentrum der Mission von Spayce", sagte Debra LePage, Partnerin und Mitbegründerin von Spayce. "Die Partnerschaft mit ThetaRay versetzt uns in die Lage, immer raffinierteren finanziellen Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein und gleichzeitig unseren Kunden weltweit ein nahtloses und vertrauenswürdiges Zahlungserlebnis zu bieten."

Über ThetaRay

ThetaRay setzt auf die Leistungsfähigkeit von kognitiver KI für Finanzkriminalität-Compliance und ermöglicht es Finanzinstituten, legitime Kunden präzise zu identifizieren und unseriöse Akteure zu erkennen. Die SaaS-Lösungen des Unternehmens überwinden die Grenzen herkömmlicher regelbasierter Systeme, indem sie lange Implementierungszyklen verkürzen und effiziente, risikobewusste Compliance-Prozesse ermöglichen. ThetaRay verwandelt Compliance von einer regulatorischen Verpflichtung in einen Wachstumsmotor, so dass Institute schneller skalieren und zuversichtlich in neue Märkte expandieren können. Durch die Aufdeckung verborgener krimineller Netzwerke und die Bereitstellung umsetzbarer Erkenntnisse versetzt ThetaRay Organisationen in die Lage, sich entwickelnde Bedrohungen zu bekämpfen, positive Beziehungen zu den Aufsichtsbehörden zu pflegen und das Kundenerlebnis zu verbessern. Führende Finanzinstitute der Welt wie Santander, Clear Bank, Mashreq Bank, Payoneer, Onafriq und Travelex verlassen sich auf die Lösungen von ThetaRay, um erfolgreich zu agieren sowie Vertrauen und Sicherheit im globalen Finanzsystem zu stärken.

Über Spayce

Spayce ist eine innovative Plattform für den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr, die nahtlose, sichere und skalierbare Transaktionen weltweit ermöglicht. Mit über drei Jahrzehnten Erfahrung in der Zahlungs- und Finanztechnologiebranche ist Spayce der vertrauenswürdige Zahlungstechnologiepartner, auf den sich Unternehmen verlassen, um ihr Geld sicher und effizient im In- und Ausland zu bewegen.

Das von Branchenexperten gegründete Unternehmen Spayce setzt auf leistungsstarke APIs, eine gehostete Checkout-Lösung und ein intuitives Händlerportal, um ein breites Spektrum von Anwendungen zu unterstützen, einschließlich Lieferantenzahlungen, globale Gehaltsabrechnungen, E-Commerce-Abrechnungen sowie Echtzeit-Zahlungen von Unternehmen an Privatpersonen (B2P) und zwischen Unternehmen (B2B).

Auf der Grundlage eines vertrauenswürdigen Netzwerks globaler Bankpartner bietet Spayce Geschwindigkeit, Transparenz und Compliance in großem Maßstab. Das Unternehmen ist bestrebt, Finanzkriminalität zu verhindern und regulatorische Spitzenleistungen zu erbringen, um es seinen Kunden zu ermöglichen, globales Wachstum unter Wahrung der höchsten Standards für Vertrauen und Sicherheit zu verfolgen. Spayce ist in über 200 Ländern und Regionen aktiv und verbindet modernste Technologie mit fundierter regulatorischer und operativer Expertise, um reibungslose Zahlungserlebnisse zu ermöglichen.

