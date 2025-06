OAG, die weltweit führende Daten- und Analyseplattform für den Flugverkehr, stellt mit Stolz seinen neuesten, in Zusammenarbeit mit Microsoft erstellten Branchenbericht vor: Can AI and the Right Data Rewrite the Rules of Airline Performance? " Können KI und die richtigen Daten die Leistungsregeln für Fluggesellschaften neu schreiben?.

Visual mapping of nine of the airline industry's most persistent operational challenges, organized along the end-to-end operational journey from pre-flight to post-flight. OAG's report showcases one real-world AI use case already delivering tangible results for each of these issues.

Die Verfasser des Berichts erörtern, wie zuverlässige Daten KI in die Lage versetzen, erfolgskritische betriebliche Herausforderungen im heutigen Luftverkehr zu meistern. Von der Minimierung von Verspätungen und engen Umschlagszeiten bis hin zur Prognose von Wartungsanforderungen und verbesserter Entscheidungsfindung bei Stakeholdern, KI liefert bereits spürbare Verbesserungen-allerdings nur dann, wenn korrekte, vollständige und gut strukturierte Daten zur Verfügung stehen.

Mithilfe von praxisbezogenen Fallstudien, robuster Forschungsarbeit und fachkundigen Erkenntnissen veranschaulicht der Bericht, wie bereitstehende Daten und die KI-Transformation in der gesamten Flugverkehrsbranche ein neues Zeitalter der betrieblichen Widerstandsfähigkeit einläuten.

Ein Hauptpunkt des Berichts ist eine umfassende übersichtliche Darstellung von neun der hartnäckigsten betrieblichen Herausforderungen in der Flugverkehrsbranche, die entlang des lückenlosen betrieblichen Weges strukturiert sind einschließlich Vor- und Nachbereitung des Fluges. In dem Bericht ist jeweils ein KI-Nutzungsfall aus der Praxis dargestellt, der bereits spürbare Ergebnisse zeigt und den Führungskräften und Innovatoren der Luftverkehrsbranche einen klaren Weg vom Problem zur Lösung aufzeigt.

Filip Filipov, Chief Operating Officer von OAG, erläuterte: "KI transformiert bereits den Fluggesellschaftsbetrieb, aber um ihre Auswirkungen wirklich in großem Maßstab zu sehen, muss die Branche die Bereithaltung von Daten zur obersten Priorität machen. Eine skalierbare Transformation ist nur mit intelligenten, hochwertigen Daten möglich, die den Kern jeder KI-Lösung bilden."

Der vollständige Bericht Can AI and the Right Data Rewrite the Rules of Airline Performance? steht jetzt zum Lesen zur Verfügung.

Über OAG

OAG ist die führende Datenplattform für die weltweite Reisebranche und bietet eine branchenweit erste einzige Quelle für die Bereitstellung, Anforderung und Preisgestaltung von Daten.

