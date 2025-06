Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Trend hin zu europäischen Aktien hält an, so die Deutsche Börse AG."DAX- und Europa-ETFs werden viel gekauft", berichte etwa Moritz Kretschmann, der für Lang & Schwarz ETFs handele. Bezüglich US-Aktien herrsche hingegen Skepsis. "Nach wie vor werden ETFs mit US-Bezug nur zögerlich gekauft", erkläre Holger Heinrich von der Baader Bank. Er melde insgesamt einen Käuferüberhang im ETF-Geschäft, bei etwas geringeren Umsätzen. Zwar trete der DAX aktuell auf der Stelle, seit Jahresanfang ergebe sich aber immer noch ein Plus von 19 Prozent, für den STOXX Europe 600 seien es 7 Prozent. Der S&P 500 komme seit Jahresanfang nur auf ein kleines Plus von 1 Prozent, der NASDAQ 100 auf 2,5 Prozent. ...

