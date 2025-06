Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 3. Juni 2025 Regierungssekretär Michael Hasler als Vorsitzenden und Arbeitgebervertreter der Personalkommission bestellt.Die Ersatzbestellung war erforderlich, weil Alt-Regierungssekretär Horst Schädler als Vorsitzender und Arbeitgebervertreter der Personalkommission ausscheidet. Für den Rest der laufenden Mandatsperiode vom 10. Juli 2022 bis 9. Juli 2026 besteht die Personalkommission aus folgenden Mitgliedern: Vorsitzender ist Regierungssekretär Michael Hasler, weitere Mitglieder sind Gabriele Binder (Arbeitnehmervertreterin, Amt für Volkswirtschaft), Andreas Fuchs (Arbeitgebervertreter, Amt für Personal und Organisation), Thomas Klaus (Arbeitnehmervertreter, Landespolizei) sowie Thomas Kind (Amt für Personal und Organisation) in beratender Funktion.Dem scheidenden Mitglied Horst Schädler dankt die Regierung für seinen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. Dem neuen Mitglied dankt sie für seine Bereitschaft, sich in der Kommission einzubringen und wünscht ihm bei der Ausübung dieser Tätigkeit viel Freude und Erfolg.Die Personalkommission ist Schlichtungsstelle, wenn es zu Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Besoldung von Angestellten gemäss dem Besoldungsgesetz kommt.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenEve Beck, GeneralsekretärinT +423 236 74 37Eve.Beck@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100932226