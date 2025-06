Rütli (ots) -Neu kann man das Rütli mit einem geländegängigen Elektrorollstuhl JST Mountain Drive für sich entdecken. Möglich macht dies eine Zusammenarbeit zwischen der Stiftung Cerebral, der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft SGG und der Erlebnisregion Mythen.Die Rütliwiese gilt als symbolischer Gründungsort der Schweiz. Damit auch Menschen im Rollstuhl diesen besonderen Ort mit Blick über den Urnersee erleben können, wurde nun ein neues Mietangebot für einen geländegängigen Elektrorollstuhl geschaffen. Der JST Mountain Drive bewältigt selbst steile und holperige Wanderwege problemlos und ist zudem sehr kippsicher und wendig. Durch seinen leistungsfähigen Elektromotor ist er auch für Menschen geeignet, die ihre Arme nicht zum Anstossen benutzen können.Die neue Mietstation befindet sich an der Schiffstation Brunnen. Von dort aus gelangt man auf einer rund 10-minütigen Schifffahrt zur Schiffsstation Rütli. Hier kann man mit dem geländegängigen Elektrorollstuhl JST Mountain Drive zum Restaurant Rütlihaus und über den Schwurplatz bis zur Rütliwiese gelangen. Auch der Picknickplatz ist gut mit dem JST Mountain Drive erreichbar.Das neue Angebot wird durch eine Zusammenarbeit zwischen der Stiftung Cerebral, der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft SGG und der Erlebnisregion Mythen ermöglicht. Franz Hofer, Vizepräsident SGG und Vorsitzender der Rütli-Delegation: "Es ist der SGG ein grosses Anliegen, das Rütli für alle Menschen zugänglich zu machen. Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit starken Partnern eine unkomplizierte und alltagstaugliche Lösung gefunden haben. Sie steht für unser klares Bekenntnis zu Inklusion und Teilhabe." Auch Kurt Betschart, Geschäftsleiter der Brunnen Schwyz Marketing AG ist die Zugänglichkeit ein wichtiges Anliegen: "Wir sind überzeugt, dass dieses neue Angebot bei unseren gehbehinderten Gästen auf grosses Interesse stossen wird. Es bedeutet eine klare Aufwertung unserer Tourismusdestination."Die Stiftung Cerebral setzt sich seit jeher dafür ein, dass Menschen im Rollstuhl in der Schweiz schöne Ausflüge erleben können und dabei möglichst keine Einschränkungen erfahren. In den letzten Jahren hat sie deshalb bereits 17 Mietstationen für geländegängige Elektrorollstühle in verschiedenen Ausflugsregionen der Schweiz eingerichtet. Dass nun auch die "Wiege der Schweiz" für die Betroffenen besser erlebbar gemacht werden konnte, bedeutet Geschäftsleiter Thomas Erne viel: "Menschen mit einer Mobilitätseinschränkungen sollen nicht nur die Natur geniessen dürfen, sondern auch Zugang zu kulturellen Angeboten und historische Stätten wie dem Rütli erhalten. Das Rütli gilt nicht umsonst als Gründungsstätte der Schweiz - dieser Ort hat eine besondere Bedeutung für uns alle. Umso schöner ist es, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern nun auch Menschen im Rollstuhl den Besuch vereinfachen können."Pressekontakt:Für die Veröffentlichung dieser Medieninfo sind wir Ihnen dankbar. Gerne stehen wir Ihnen auch für weitere Auskünfte zur Verfügung oder stellen zusätzliches Bildmaterial zur Verfügung.Kontakte für weitere Informationen:Thomas Erne, Geschäftsleiter Stiftung CerebralTelefon: 031 308 15 11, Thomas.erne@cerebral.chFranz Hofer, Vizepräsident SGG und Vorsitzender der Rütli-DelegationTelefon 079 541 72 51, franz.hofer@sgg-ssup.chKurt Betschart, Geschäftsleiter Brunnen Schwyz MarketingTelefon: 041 825 00 41, kurt.betschart@brunnen-schwyz.chOriginal-Content von: Schweizerische Stiftung für das cerebral gelähmte Kind, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100086790/100932225