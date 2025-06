Zum 23. Juni 2025 passt STOXX Ltd. die Zusammensetzung des STOXX Europe 600 an. Im Rahmen der regulären Überprüfung werden elf Aktien neu in den Index aufgenommen, während elf Titel gestrichen werden. Der Umbau betrifft mehrere Branchen - von Bergbau bis Software.Neu aufgenommen wird unter anderem der deutsche ...

