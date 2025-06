© Foto: Jim Lo Scalzo/dpa - dpa-Bildfunk

JPMorgans Vorstandsvorsitzender Jamie Dimon hat sich in letzter Zeit durch Warnungen zur Marktentwicklung hervorgetan.Am Montag hat er erneut vor Risiken am Anleihemarkt gewarnt - Experten sehen darin aber auch so etwas wie eine selbsterfüllende Prophezeihung: Eben durch Warungen dieser Art, suchen die Anleger vermehrt nach anderen sicheren Häfen. In einem Interview mit der Fox Business-Sendung "Mornings with Maria" bezeichnete Dimon die sich verschärfende Haushaltslage in den USA als "großes Thema" und "echtes Problem". Er erklärte, dass "die Anleihemärkte irgendwann eine schwere Zeit haben werden", auch wenn er nicht wisse, ob dies "in sechs Monaten oder sechs Jahren" geschehe. Dimon …