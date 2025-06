Frankfurt (www.fondscheck.de) - Zwölf neue ETFs und ein neuer ETN werden jetzt auf Xetra und an der Frankfurter Wertpapierbörse angeboten, so die Deutsche Börse AG.- Der JPM Global IG Corporate Bond Active UCITS ETF (ISIN IE00048C5NZ0/ WKN A414M8) werde aktiv verwaltet und investiere hauptsächlich in globale Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating aus Industrie- und Schwellenländern. Bei der Anlageentscheidung berücksichtige der Anlageverwaltende systematisch ESG-Analysen. Der Fonds stehe Anlegern ebenfalls mit einer Währungsabsicherung gegenüber dem US-Dollar zur Verfügung. ...

