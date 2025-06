München (ots) -Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. hat auf einem "Vorsprung Bayern"-Kongress die paradoxe Lage am Arbeitsmarkt diskutiert. "Aufgrund der Konjunktur- und Strukturkrise ist die Wertschöpfung in der bayerischen Industrie im letzten Jahr um 5,5 Prozent zurückgegangen, es wurden massiv Stellen abgebaut. Allein von Januar bis Mai kamen saisonbedingt rund 17.000 neue Arbeitslose hinzu. Trotz Rezession, Produktionsrückgängen und steigender Arbeitslosigkeit haben die Unternehmen in vielen Branchen aber nach wie vor mit einem Mangel an Arbeits- und Fachkräften zu kämpfen", sagte vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. Als Beispiel nannte er Zahlen aus dem MINT-Frühjahrsbericht des Instituts der deutschen Wirtschaft: "Demnach fehlen in Deutschland derzeit rund 164.000 Arbeitskräfte in den naturwissenschaftlich-technischen Berufen. Diese Lücke ist größer ist als noch vor zehn Jahren - und damals hat die Wirtschaft in Deutschland wahrlich gebrummt", sagte Brossardt.Um das Spannungsfeld zwischen struktureller Arbeitslosigkeit und Fachkräftemangel aufzulösen, fordert die vbw, mehr zur Standortsicherung zu tun. "Unsere Strukturprobleme sind hausgemacht. Der Koalitionsvertrag enthält ein Bündel an Maßnahmen zur Sicherung des Wirtschaftsstandorts und setzt Wachstumsimpulse, die sich auch auf den Arbeitsmarkt positiv auswirken werden. Die degressive Sonderabschreibung für Ausrüstungsinvestitionen brauchen wir beispielsweise eher gestern als heute, ebenso die Maßnahmen zur Strompreissenkung, zum Bürokratieabbau und zur Staatsmodernisierung", sagte Brossardt. Für zu wenig ambitioniert hält die vbw die derzeitigen Pläne zur Reform der Sozialversicherungssysteme. "Wir setzen jetzt darauf, dass die im Koalitionsvertrag angekündigte Kommission zur Sozialstaatsreform rasch eingesetzt wird und Ergebnisse liefert. Die Sozialversicherungsbeiträge dürfen nicht ins Unermessliche steigen. Das ist Teil des versprochenen Politikwechsels", erklärte Brossardt.Außerdem fordert die vbw ein Maßnahmenpaket zur Arbeitskräftesicherung. Dazu gehört, die breite Bildungsoffensive in Bayern mit aller Kraft fortsetzen, die Beschäftigungschancen über Qualifizierungsmaßnahmen sowie berufliche Weiterbildung zu erhöhen und die Erwerbsbeteiligung vor allem von Frauen auszuweiten. Brossardt: "Wir müssen auch eine noch stärkere Partizipation Älterer am Arbeitsmarkt erreichen und ergänzend auf qualifizierte Fach- und Arbeitskräfte aus dem Ausland setzen. Generell ist es das Gebot der Stunde, nicht genutzte Arbeitszeitpotenziale zu heben. Teilzeitkräfte müssen motiviert werden, in Richtung Vollzeit aufzustocken. Darüber hinaus muss die Politik aber auch die Jahresarbeitszeit in den Blick nehmen. Wir haben im internationalen Vergleich die kürzesten Jahresarbeitszeiten, was die Arbeitskosten deutlich erhöht."Pressekontakt:Andreas Ebersperger, Tel. 089-551 78-373, E-Mail: andreas.ebersperger@ibw-bayern.deOriginal-Content von: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58439/6048315