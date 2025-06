Die Spannung baut sich immer weiter auf. Bitcoin und Ethereum bewegten sich in den vergangenen Tagen nicht viel, doch es gibt Hinweise darauf, dass die beiden Kryptowährungen bald mächtig durchstarten. Während Bitcoin auf Rekordniveau handelt, wird Ethereum noch einen weiteren Weg nach oben haben. Was jetzt zäh aussieht, kann sich bald als Mega-Chance entpuppen: Bitcoin: Immer mehr Konzerne kaufen Dass MicroStrategy Unmengen an Bitcoin erwirbt, ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...