ROUNDUP/Eurozone: Inflation fällt unter zwei Prozent

LUXEMBURG - Die Inflation in der Eurozone ist im Mai unter den Zielwert der Europäischen Zentralbank von 2,0 Prozent gefallen. Die Inflationsrate sei auf 1,9 Prozent gesunken, teilte das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg laut einer ersten Schätzung mit. Im April hatte die Rate noch bei 2,2 Prozent gelegen. Der jüngste Rückgang fiel stärker aus als von Volkswirten erwartet. Diese hatten mit 2,0 Prozent gerechnet.

USA: Auftragseingang in der Industrie sinkt deutlicher als erwartet

WASHINGTON - Der Auftragseingang der US-Industrie ist im Mai stärker als erwartet gefallen. Die Bestellungen sanken im Vergleich zum Vormonat um 3,7 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem Minus von 3,2 Prozent gerechnet. Im April waren die Aufträge um revidiert 3,4 Prozent (zuvor 4,3 Prozent) gestiegen.

Länder beraten über Entlastung der Kommunen und Wirtschaft

BERLIN - Die Staatsmodernisierung und die Entlastung der Kommunen ist ein Schwerpunkt der Ministerpräsidentenkonferenz unter dem Vorsitz Sachsens in Berlin. Die Regierungschefs der Länder treffen sich an diesem Donnerstag. Nach Angaben der Staatskanzlei in Dresden sind weitere Themen neue Finanzierungsinstrumente für Bund und Länder und der nötige wirtschaftliche Aufschwung.

ROUNDUP/Zoll-Bilanz 2024: mehr Pakete, Marihuana und Kriegswaffen

HAMBURG - Zunehmende Paketsendungen aus China haben den Zoll im vergangenen Jahr beschäftigt. "Das Stichwort lautet hier E-Commerce", sagte der Präsident der Generalzolldirektion, Armin Rolfink. Die Zahl der Zollabfertigungen im Onlinehandel habe sich im Vorjahresvergleich mehr als vervierfacht - auf 235 Millionen. "Alles Pakete, die zu 90 Prozent aus China ankommen", sagte Rolfink anlässlich der Vorstellung der Jahresbilanz des Zolls in Hamburg.

ROUNDUP 2/ Sondervermögen und Kauflaune: Deutsche Talfahrt bald vorbei?

PARIS - Die deutsche Wirtschaft kommt wegen teurer Energie und dem Zollstreit mit US-Präsident Donald Trump auch in diesem Jahr nicht richtig vom Fleck - doch Besserung ist in Sicht. Während schwelende Zollkonflikte Unternehmen am Investieren hindern, greifen Verbraucher nach den Jahren der Inflation wieder tiefer in die Tasche. Und kurbeln so bald die Wirtschaft an.

Eurozone: Arbeitslosenquote leicht gefallen



LUXEMBURG - In der Eurozone ist die Arbeitslosenquote im April leicht gefallen. Sie sank um 0,1 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Seit der Einführung des Euro im Jahr 1999 hat die Quote nicht niedriger gelegen. Volkswirte hatten diese Quote so erwartet. Der Vormonatswert wurde jedoch von 6,2 auf 6,3 Prozent nach oben revidiert. Ein Jahr zuvor hatte sie noch bei 6,4 Prozent gelegen.

Schweizer Inflation fällt im Mai in Minusbereich



NEUENBURG - Die Jahresteuerung in der Schweiz ist im Mai weiter zurückgegangen und liegt nun im negativen Bereich. Letztmals war dies vor gut vier Jahren der Fall.

