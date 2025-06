Toronto (ots/PRNewswire) -- DeFi Technologies ernennt den ehemaligen Vorsitzenden der Commerzbank, Dr. Manfred Knof, zum strategischen Berater von DeFi Technologies und Vorsitzenden von Valour. Er bringt jahrzehntelange Führungserfahrung im europäischen Bank- und Finanzwesen mit.- Dr. Knof wird das globale Wachstum und die institutionelle Expansion von Valour vorantreiben, indem er sein umfangreiches Branchennetzwerk nutzt, um das verwaltete Vermögen zu vergrößern, die institutionellen Beziehungen zu vertiefen und die Produkt- und Marktentwicklung zu unterstützen.DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen ("DeFi") schließt, freut sich, die Ernennung von Manfred Knof, dem ehemaligen Vorsitzenden der Commerzbank AG, zum strategischen Berater von DeFi Technologies und zum Vorsitzenden seiner Tochtergesellschaft Valour Inc. ("Valour"), einem führenden Emittenten von börsengehandelten Produkten ("ETPs"), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, bekannt zu geben.Dieses Engagement ist ein wichtiger Meilenstein in der Mission von DeFi Technologies und Valour, den regulierten Zugang zu digitalen Assets zu erweitern. Mit einer robusten Palette von über 65 vollständig abgesicherten ETPs für digitale Vermögenswerte, die bereits an den wichtigsten europäischen Börsen notiert sind - darunter Xetra (Deutschland), Spotlight (Schweden) und Euronext (Paris und Amsterdam) - will Valour expandieren und weltweit ein sicheres und einfaches Engagement in digitale Vermögenswerte ermöglichen.Als Vorsitzender von Valour wird Herr Knof seine umfangreiche Erfahrung als Führungskraft im europäischen Banken- und Finanzsektor nutzen, um das Bestreben von Valour zu unterstützen, das verwaltete Vermögen ("AUM") durch institutionelle Partnerschaften mit führenden Finanzinstituten zu erhöhen. Herr Knof wird außerdem dazu beitragen, die Aktienanalyse zu erweitern und die Beziehungen zu institutionellen Anlegern zu vertiefen, um die Investorenbasis von DeFi Technologies nach dem kürzlich erfolgten Börsengang des Unternehmens an der Nasdaq zu festigen und auszubauen.Olivier Roussy Newton, Gründer und Geschäftsführer von DeFi Technologies, kommentierte:"Wir sind stolz darauf, Dr. Manfred Knof als Vorsitzenden von Valour begrüßen zu dürfen. Dank seiner Erfolgsbilanz als wegweisender Führungskraft im europäischen Finanzwesen und seinem Engagement für nachhaltiges, kundenorientiertes Wachstum ist er der ideale Partner für die nächste Etappe unseres Unternehmens. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement, robuste, konforme und langfristige Brücken zwischen globalen Investoren und dezentralem Finanzwesen zu bauen."Herr Knof fügte hinzu:"Ich freue mich, in dieser für die Digital-Asset-Branche so wichtigen Zeit zu DeFi Technologies zu stoßen. Gemeinsam werden wir daran arbeiten, den institutionellen Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu erweitern und die Position von Valour als vertrauenswürdiger, innovativer Partner für Investoren weltweit zu stärken."Informationen zu Dr. Manfred KnofHerr Knof ist ehemaliger Vorstandsvorsitzender (CEO) der Commerzbank AG, wo er eine umfassende Transformation leitete, die die Bank in die Gewinnzone zurückführte und ihre Position unter den führenden europäischen Finanzinstituten stärkte. Zuvor war er unter anderem Vorstandsvorsitzender der Allianz Deutschland AG und in leitenden Positionen bei der Deutschen Bank und der Dresdner Bank tätig. Herr Knof hat einen Doktortitel in Rechtswissenschaften von der Universität Köln und einen MBA von der NYU Stern School of Business.Während seiner Tätigkeit bei der Commerzbank war Herr Knof für die Bereiche Strategie, Transformation und Nachhaltigkeit, Audit und Research verantwortlich. Er ist bekannt für seinen Fokus auf nachhaltiges Wachstum, effiziente Strukturen und Wertschöpfung für Kunden, Aktionäre und die Gesellschaft. Seine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Förderung der institutionellen Transformation und der Widerstandsfähigkeit wird für die nächste Wachstumsphase von Valour von entscheidender Bedeutung sein.Informationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung ("DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegerinnen und -anlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell ein diversifiziertes Engagement in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu mehr als fünfundsechzig der weltweit innovativsten digitalen Vermögenswerte bietet, Stillman Digital, ein Prime-Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf institutionelle Ausführung und Verwahrung konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsgeschäftszweig des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen über Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. 