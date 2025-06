© Foto: AXINO Capital

Wenn der mächtigste Banker der USA von einem baldigen "Riss am Anleihemarkt" spricht, sollten Anleger hellhörig werden. Jan Willhöft analysiert bei wO TV, was wirklich hinter Jamie Dimons dramatischen Aussagen steckt.Der JPMorgan-CEO warnt in aller Öffentlichkeit: "Es wird passieren und ihr werdet in Panik verfallen." Was wie ein düsteres Drehbuch klingt, ist die Realität, mit der sich Anleger womöglich bald konfrontiert sehen. In der neuen Ausgabe von wallstreetONLINE TV analysiert Jan Willhöft, Partner bei AXINO Capital, was hinter Dimons drastischen Worten steckt und warum ein möglicher "Riss am Anleihemarkt" weitreichende Folgen für Refinanzierung, Inflation und Finanzstabilität haben …