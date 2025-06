© Foto: Nikolas Kokovlis - picture alliance / NurPhoto

Die Kernenergie erlebt in den USA ein Comeback, vor allem Dank des massiven Strombedarfs von Rechenzentren für künstliche Intelligenz. Der Facebook-Konzern Meta hat sich jetzt langfristig mit Atomstrom eingedeckt.Der US-Energieversorger Constellation Energy hat einen ganz dicken Fisch an Land gezogen. Ab Juni 2027 wird der Tech-Riese Meta 1,1 Gigawatt Strom - die komplette Produktion des Clinton Clean Energy Center in Illinois - abnehmen. Der Deal markiert die erste direkte Stromabnahme eines US-Konzerns von einem laufenden Atomkraftwerk über zwei Jahrzehnte hinweg. Der Deal ist ein Zeichen für den zunehmenden Stromhunger von Tech-Konzernen, die ihre KI-Rechenzentren mit CO2-freier Energie …