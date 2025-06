Köln (ots) -Nach dem Fund von drei Weltkriegsbomben im Kölner Stadtzentrum wird es in der Dom-Stadt am Mittwoch (4. Juni) die größte Evakuierung seit dem zweiten Weltkrieg geben. Der WDR berichtet mit mehreren Ausgaben von "WDR aktuell" über die aktuellen Ereignisse rund um die Bombenentschärfungen am Mittwoch.Zusätzlich zu den regulären Sendungen gibt es um 8:00 Uhr im WDR Fernsehen eine zehnminütige Sonderausgabe von "WDR aktuell". Weitere zusätzliche "WDR aktuell"-Ausgaben folgen um 10 Uhr und 13:50 Uhr. In der "Hier und heute"-Sendung ab 17 Uhr fasst "WDR aktuell" nochmals die Ereignisse rund um den Bombenfund zusammen.Auch im Radio wird das Thema am Mittwoch sehr präsent sein. Unter anderem wird WDR 2 über die Bombenentschärfung bereits ab Dienstagnachmittag berichten - und natürlich fortlaufend im WDR 2 Morgenmagazin ab 5 Uhr. Bei WDR 4 ist es ebenfalls Topthema in der Frühsendung am Mittwoch ab 6 Uhr. Auch das WDR 5 Morgenecho begleitet die Ereignisse ab 6 Uhr fortlaufend unter anderem mit Schalten zu den Reportern live vor Ort.Online gibt es am Mittwoch ab 6 Uhr einen Live-Ticker auf WDR.de und in der App WDR aktuell.Die Entschärfung durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst beeinträchtigt neben den Anwohner auch die Verkehrsinfrastruktur im Zentrum der Stadt: Unter anderem sind drei Brücken und damit Nah- und Fernverkehr sowie zahlreiche Pendler betroffen. In dem Gebiet um die sogenannten "Blindgänger" befinden sich zahlreiche Unternehmen, Schulen, Kitas und Pflegeeinrichtungen sowie Veranstaltungsorte wie Lanxess-Arena, Musical Dome und Philharmonie.Pressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221-220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6048335