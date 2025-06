Der chinesische Elektroautohersteller Nio will seine Präsenz in Europa weiter ausbauen. Noch in diesem Jahr soll der Start in Österreich und Ungarn erfolgen. Im kommenden Jahr stehen dann Belgien, Luxemburg, Polen, Rumänien und die Tschechische Republik auf der Roadmap. Bisher ist die Präsenz von Nio in Europa noch überschaubar: Die Elektroautos des chinesischen Herstellers sind auf dem Kontinent bislang nur in Dänemark, Deutschland, den Niederlanden, ...

