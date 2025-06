Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung (ots) -Der Kampf des Staates gegen die Schattenwirtschaft wird keineswegs mit dem Engagement geführt, das nötig wäre. So fehlen Hunderte Kontrolleure, und nur ein Bruchteil der Fälle wird entdeckt. Solange sich Schwarzarbeit so sehr lohnt wie in Deutschland, solange also der Unterschied zwischen Brutto- und Nettolohn groß ist, bleibt sie ein einträgliches Betätigungsfeld des organisierten Verbrechens, aber auch ein Massenphänomen. Nicht umsonst wird oft von der "Steuerflucht des kleinen Mannes" gesprochen. Mehr Kontrolle und der Einsatz von KI ändern nichts daran: Wer erfolgreich gegen Schwarzarbeit vorgehen will, kommt nicht umhin, am Steuersystem anzusetzen, das von vielen Bürgern als ungerecht empfunden wird.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/6048339