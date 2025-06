Die letzte Woche endete für diese Pharma-Aktie mit einem Desaster. Aber steht das weltbekannte Papier wirklich so schlecht da, wie es den Anschein hat? Was für ein Absturz! Am Freitag sackte die Aktie des französischen Pharma-Unternehmens Sanofi auf ein neues Zwölf-Monatstief ab und landete am unteren Ende des europäischen Leitindex Euro Stoxx 50. Und auch am Samstag sah die Lage für den Titel mit einem weiteren Minus von fast einem Prozentpunkt ...

