Hyperliquid Kurs Prognose: Schnellste Chain kann SOL schlagen und 3x steigen?

Laut Aussagen von einigen aus der Krypto-Community soll es sich bei dem zuletzt boomenden Hyperliquid um die schnellste Blockchain handeln. Sofern dies der Fall ist, könnte sie Solana schnell die Stellung kosten. Zumal immer mehr Anwendungen auf der Chain erscheinen, welche sich an dem Angebot ihres Vorgängers orientieren. Ob Hyperliquid oder Solana nun die besseren Konditionen bietet und es sich bei dem $HYPE-Coin möglicherweise nur um einen Hype handelt, erfahren Sie jetzt in diesem Beitrag.

Ist Hyperliquid die neueste schnellste Blockchain?

Das Wettrennen um die effizienteste Blockchain hat begonnen und zwei der schnellsten Pferde stellen derzeit die seit November des vergangenen Jahres aufstrebende HyperEVM-Chain von Hyperliquid und die bisher am stärksten genutzte Layer-1 Solana dar.

Während es sich bisher bei der SOL-Chain um das rasanteste Ökosystem gehandelt hat, stellt sich die Situation seit Hyperliquid schon etwas anders dar. Insbesondere mit Hinblick auf die Finalität kann HYPE mit gerade einmal 5 ms punkten, während für SOL 100 bis 150 ms benötigt werden.

Hyperliquid is the fastest horse. - Andy (@ayyyeandy) June 3, 2025

Allerdings kommt es beim Trading wenig auf die Finalität und somit den Zeitpunkt an, wann eine Transaktion auf der Chain unumkehrbar ist. Stattdessen spielt vor allem die Latenz eine wichtige Rolle, bei welcher Solana mithilfe von Solayer und InfiniSVM auf 0 bis 10 ms und Hyperliquid auf weniger als 900 ms kommen soll. Darüber hinaus soll sich damit auch für Solana die Finalität auf 10 ms verringern lassen.

Eine weitere wichtige Kennziffer beim Vergleich der Leistung der beiden Blockchains, sind die TPS (Transaktionen pro Sekunde). Dabei soll Solana mithilfe von Upgrades und Erweiterungen 1 bis 1,2 Mio. TPS erreichen, wobei theoretisch eine unendliche Skalierbarkeit möglich sei. Im Gegensatz dazu kann der Neuaufsteiger gerade einmal bis zu 200.000 TPS verzeichnen.

Während Hyperliquid derzeit im Unterschied zu Solayer und Solana nur softwareoptimiert wird, ist es zweifelhaft, ob das Ökosystem jemals dieselbe Leistung wie ihr Konkurrent erreicht. Dennoch ist die Bedeutung von Hyperliquid zumindest derzeit nicht zu unterschätzen, da sie unter anderem wegen der Entwicklungen einen wahren Hype erfährt.

Jetzt HYPE-Coin kaufen!

Kriterium Solana mit Zusätzen Hyperliquid TPS (theoretisch) 1.000.000+ 200.000 TPS (realistisch) 340.000+ 100.000+ Finalität (ms) ~10 <5 Latenz (ms) <10 <900 EVM-Kompatibilität Nein (SVM) Ja (HyperEVM) Konsensmodell Hybrid PoAS HyperBFT Gebührenstruktur Nicht bekannt Keine Gasgebühren Hardwarebeschleunigung Ja (RDMA, InfiniBand) Nein

Hyperliquid Kurs Prognose: Kann HYPE nun auf Solana-Bewertung und um 3x steigen?

Wie der Vergleich der Leistung der beiden Blockchains zeigt, handelt es sich bei Solana nach Alpenglow, Firedancer, Solayer und bald auch Solaxy noch immer um die schnellere Chain. Darüber hinaus konnte sich SOL schon deutlich länger etablieren und kommt auf eine der größten Entwickler-Communitys von allen Web3-Ökosystemen.

Auch bei anderen Metriken wie dem TVL (Total Value Locked), dem On-Chain-Volumen und den täglich aktiven Nutzern führt Solana mit großem Abstand. Dennoch kann Hyperliquid schon jetzt jeden Tag mehr Transaktionen als Solana verzeichnen, wobei es laut den Daten von Artemis zuletzt 518,2 Mio. gegenüber 95,2 Mio. von SOL waren. Allerdings handelt es sich dabei um verhältnismäßig kleine Transaktionen.

Tägliche Transaktionen von Solana und Hyperliquid | Quelle: Artemis

Bald kann die Nachfrage jedoch auch über die Neuentwicklungen zunehmen. Dies ist unter anderem die Social-Trading-Plattform Bullpen oder das eigene Launchpad LiquidLaunch, welches von der noch immer erfolgreichsten Memecoin-Plattform Pump.Fun auf Solana inspiriert wurde.

Sollte ein Anteil der bedeutenden Aktivität dieses Sektors oder von KIs umgeleitet werden sowie das Ökosystem noch deutlich stärker expandieren, sind auch höhere Bewertungen denkbar. Angesichts der schlechteren Konditionen ist eine Angleichung der Marktkapitalisierung von HYPE und SOL eher unwahrscheinlich.

Da sich ein großer Anteil der Coins noch nicht im Umlauf befindet, sind jedoch nicht mehr allzu hohe Anstiege zu erwarten, wobei 100 Mrd. USD als maximale Höhe in diesem Bullenmarkt gesehen werden sollte und eher 50-60 Mrd. und somit noch weitere rund 100 % möglich sind.

Jetzt in Hyperliquid über Preisvergleich investieren!

Konkurrenz von Hyperliquid schläft nicht und zieht das Kapital an

Während sich Hyperliquid durch seine hohe Geschwindigkeit und niedrigen Gebühren auszeichnet, will die Best Wallet darüber hinaus ein umfangreiches Angebot mit einigen der nützlichsten Tools und Features für Kryptoinvestoren bereitstellen. Dabei soll es sich um eine All-in-One-Wallet handeln, welche die Handhabung mit den unzähligen Diensten erspart.

Nutzbar sein soll sie mit mehr als 60 Blockchain-Ökosystemen, damit sich die Anwender so gut wie das gesamte Web3 nahtlos erschließen können. Geschützt werden sie dabei mit zahlreichen Sicherheitsverfahren, wie Biometrie, PIN, 2FA, aufgespaltene Zugangsschlüssel, Selbstverwahrung, MEV-Schutz und mehr.

Ebenso lassen sich die digitalen Assets über die integrierte DEX sowie deren Anbindung an mehr als 300 DeFi- und 30 Cross-Chain-Protokollen direkt über die App tauschen, womit die niedrigsten Preise ermöglicht werden. Zudem sind Transfers zwischen Fiats und Kryptos möglich, wobei mehr als 100 Fiatwährungen unterstützt werden.

Im Unterschied zu Hyperliquid wird ein Staking-Aggregator bereitgestellt, welcher einige der besten Renditen für zusätzliche passive Einkommen ermöglicht. Weiter noch lassen sich über die Einstiege in ICOs (Initial Coin Offerings) die Gewinnchancen vergrößern, da somit Rabatte, höhere Staking-Renditen und weitere Vorzüge erschlossen werden.

Damit ist noch lange nicht Schluss, da das Entwicklerteam mit dem kontinuierlichen Ausbau des Zugangsportals in das Web3 beschäftigt ist. Bald sollen eine Bankkarte für Kryptozahlungen, fortschrittliche Handels-Tools, Sparplan-Features, NFT-Galerie und einiges mehr hinzukommen, was den Wert des nativen $BEST-Coins steigert.

Dieser gewährt seinen Inhaber die maximalen Vorteile für die Best Wallet wie exklusive Rabatte, höhere Zinsen und niedrigere Gebühren. Somit dürfte mit der Expansion der Dienste und Nutzerbasis auch die Nachfrage nach den $BEST-Token ansteigen. Nur noch für weniger als 30 Stunden können sie über den Presale für 0,025125 USD gekauft werden.

Jetzt in Best Wallet investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.