Erwartet uns trotz des Zoll-Desasters an den Märkten in diesem Jahr noch eine echte Rallye mit zweistelligen Wachstumsschüben? Zumindest ein Indiz spricht jetzt dafür. Der altbekannte Wall Street-Spruch "Sell in May and go away" scheint in diesem Jahr seine Gültigkeit zu verlieren. Der S&P 500 verzeichnete im Mai einen bemerkenswerten Anstieg von 6,1 Prozent, angetrieben durch niedrige Arbeitslosenzahlen und eine abkühlende Inflation. Trotz der Zölle, ...

