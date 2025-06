© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGE

Zinssenkungsfantasie, schwache Inflation und bröckelnde Carry Trades setzen die türkische Währung unter Druck. Jetzt mehren sich die Anzeichen dafür, dass diese Talfahrt bald neuen Schwung bekommt.Die türkische Lira befindet sich in einem Sinkflug. Erst am Montag ist sie auf ein neues Rekordtief zum Euro gefallen und ein Ende der Abwärtsbewegung ist nicht in Sicht. Nun rückt die Zinsentscheidung der Zentralbank in den Fokus - und mit ihr die Zukunft eines lukrativen, aber riskanten Handelsmodells. Klar sinkende Inflationsdaten hätten in vielen Ländern für Erleichterung gesorgt - in der Türkei liefern sie dagegen den nächsten Impuls für die Schwäche der Landeswährung. Nach offiziellen …