Ethereum-ETFs verzeichnen Rekordzuflüsse: Trendwende am Kryptomarkt?

Die Zuflüsse für Ethereum-ETPs nehmen aktuell zu, während Investoren Gelder bei Bitcoin-Produkten überraschend abziehen. Doch was steckt hinter diesem Momentumwechsel? Und kann das für eine nachhaltige Rallye bei dem größten aller Altcoins sorgen?

Starke Zuflüsse signalisieren Stimmungswandel

Ethereum-ETFs bzw. -ETPs haben in den USA keinen guten Start erwischt. Während sich die Produkte auf Bitcoin massiver Beliebtheit erfreut haben, war die Aufmerksamkeit, die die zweitgrößte aller Kryptowährungen erhielt, lediglich gering. Dennoch hat es hier kürzlich deutliche Zuflüsse gegeben. So erhielten die ETFs in der vergangenen Woche 321 Millionen US-Dollar an neuen Anlegergeldern, was der beste Wert seit Dezember 2024 ist und für einen deutlichen Stimmungswechsel bei Investoren spricht.

Im Gegensatz dazu verzeichneten die Produkte auf Bitcoin sogar einen Abfluss von acht Millionen US-Dollar. Noch zuvor hatten solche Indexfonds starke Zuflüsse verzeichnen können. In einer Analyse hieß es von CoinShares dazu, dass die Ethereum-ETFs jetzt besonders aufgrund der verbesserten Netzwerkgrundlagen und robuster ETH-Futures-Märkte auf dem Vormarsch sind. Allerdings verwiesen die Analysten darauf, dass die Bitcoin-Produkte weiterhin der Platzhirsch am Markt bleiben dürften.

Ethereum-Staking-ETFs könnten weiteren Schub bringen

Diese könnte es auch bald geben, wenn Ethereum-Staking-ETFs in den USA auf den Markt kommen. Laut der Aussage von vielen Experten soll diese Innovation dafür sorgen, dass noch wesentlich mehr Kapital in die Produkte fließt, das bisher zurückgehalten worden ist. Aktuell versucht der Vermögensverwalter REX Shares, derartige Produkte auf den Markt zu bringen. Dazu werden unter anderem einige rechtliche Kniffe wie die besondere Strukturierung der Holding-Gesellschaft eines potenziellen ETFs eingesetzt, um die Börsenaufsicht SEC von dem Konzept zu überzeugen.

Angesichts des bereits gestellten Antrags zeigte sich der bekannte ETF-Analyst James Seyffart von Bloomberg sehr optimistisch. Er schrieb: "Das Startdatum ist mir nicht bekannt, aber es könnte in den nächsten Wochen sein." Dementsprechend könnte es bald noch mehr Zuflüsse für Ethereum-Produkte geben, sollten die Staking-ETFs tatsächlich auf den Markt kommen. Dennoch bleibt zumindest bis dahin der Bitcoin selbst das dominierende Thema an den Börsen, zumal die Mutter aller Kryptowährungen erst kürzlich ein neues Allzeithoch markiert hat.

Bitcoin Bull Presale: Direkte Kopplung an Bitcoin-Performance

Anleger, die jetzt vom weiteren Bitcoin-Kursanstieg profitieren wollen, sollten jetzt unbedingt einen Blick auf das extrem spannende Bitcoin Bull Projekt werfen, welches einzigartige Gewinnchancen bieten könnte. Denn Bitcoin Bull bietet Anlegern die Chance, Bitcoin bis zum Anstieg auf 250.000 US-Dollar zu begleiten. Dies ist durch ein ausgeklügeltes Belohnungssystem möglich, das immer dann kurstreibende Maßnahmen ergreift, wenn die Mutter aller Kryptowährungen im Kurs ein neues Hoch bei einer bestimmten Marke erreicht.

Die dann einsetzenden Maßnahmen sind dann entweder Token-Burns, die das Angebot verknappen, oder Airdrops von echten Bitcoins. Durch diesen einzigartigen Ansatz hat es das Bitcoin Bull Projekt bereits binnen kurzer Zeit geschafft, über sechs Millionen US-Dollar an Anlegergeldern im Presale einzusammeln. Damit steht die nächste Preiserhöhung kurz bevor und Anleger müssen sich beeilen, wenn sie nicht unnötig zu viel für ihr Investment bezahlen möchten. Darüber hinaus gibt es bei Bitcoin Bull noch die Möglichkeit, durch das Staking von Coins attraktive Rewards zu verdienen. Aktuell winken für Anleger 61 Prozent pro Jahr und das für die ersten zwei Jahre.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.