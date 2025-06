Strategy setzt Bitcoin-Akkumulation fort: Weitere Milliarden-Investitionen geplant

Das Kaufprogramm von Michael Saylor und seiner Holding Strategy geht immer weiter. Nun hat das Unternehmen angekündigt, die nächsten Schritte zu machen. Das sollten Anleger jetzt dazu wissen, und diese Entwicklung ist beunruhigend für Strategy-Aktionäre.

Strategy erweitert Bitcoin-Holdings um weitere 705 BTC

Strategy kauft immer mehr Bitcoins. Allein in der vergangenen Woche baute das Holding-Unternehmen unter der Leitung von CEO Michael Saylor die Bestände um weitere 705 Anteile an der Mutter aller Kryptowährungen aus. Diese wurden zu einem Gesamtpreis von 75,1 Millionen US-Dollar erworben und zu einem durchschnittlichen Wert von 106.495 US-Dollar.

Damit betragen die Bitcoin-Holdings von Strategy nun offiziell 580.955 Stück. Diese wurden zu einem Wert von 40,7 Milliarden US-Dollar bzw. zu einem mittleren Einstiegspreis von 70.023 US-Dollar erworben. Damit sitzt das Unternehmen derzeit auf Milliardengewinnen. Finanziert wurden die Käufe der vergangenen Woche bei Strategy übrigens erneut durch die Ausgabe von Vorzugsaktien. Insgesamt gab es zwei Emissionen, einmal im Wert von 36,2 Millionen US-Dollar und einmal im Wert von 38,4 Millionen US-Dollar.

NAV-Premium wirft Fragen für Strategy-Aktionäre auf

Die Holding von Michael Saylor möchte also weiter Bitcoin akkumulieren und nimmt dazu frisches Kapital auf. Doch während dieses normale Tagesgeschäft bei Strategy weitergeht, wird ein Fragezeichen um den Konzern immer größer und Anleger sollten jetzt ein Auge darauf haben. Denn mit dem zunehmenden Aufkommen von Strategy-Klonen wie Metaplanet, GameStop & Co. stellt sich allmählich die Frage, warum Strategy gegenüber dem eigenen NAV mit einem sehr deutlichen Aufgeld handelt.

Letzteres hatte sich für Investoren in der Vergangenheit als vorteilhaft im Rahmen von Kapitalerhöhungen erwiesen, allerdings verweisen Experten bereits seit Längerem darauf, dass sich dieser Zuschlag abbauen könnte. Wirft man einen Blick auf andere Holding-Unternehmen, so notieren diese sogar häufig mit einem Discount gegenüber dem eigenen inneren Wert, da die jeweiligen Beteiligungen nicht sofort liquidiert werden können, häufig aufgrund der Größe der Positionen. Bei Strategy, die über 500.000 Bitcoins halten, könnte ein solcher Fall ebenfalls gegeben sein.

Bitcoin Bull Presale: Alternative mit direkter Bitcoin-Kopplung

Das Kaufprogramm von Strategy geht also weiter und ist dank der steigenden Bitcoin-Preise entsprechend erfolgreich. Dennoch müssen sich Anleger bei der Holding unangenehme Zukunftsfragen stellen. Wer jetzt womöglich überproportional vom Bitcoin-Anstieg profitieren, dabei aber nicht auf Strategy setzen möchte, der kann jetzt einen Blick auf ein neues, spannendes Projekt werfen. Die Rede ist vom Bitcoin Bull Coin.

Denn bei Bitcoin Bull handelt es sich um einen Memecoin, der sich durch ein ausgeklügeltes Belohnungssystem direkt an die Kursentwicklung der Mutter aller Kryptowährungen gekoppelt hat. Konkret winken immer dann Token Burns oder Airdrops von echten Bitcoins für Anleger, wenn die Mutter aller Kryptowährungen im Kurs ein bestimmtes neues Rekordniveau erreicht. Zusätzlich zu diesem Belohnungssystem besteht bei Bitcoin Bull übrigens noch Hype-Potenzial, wenn es zur nächsten Welle der Euphorie im Memecoin-Bereich kommt. Durch dieses einzigartige Konzept und das attraktive Angebot hat es Bitcoin Bull bereits binnen kurzer Zeit geschafft, über sechs Millionen US-Dollar an Geldern einzusammeln.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

