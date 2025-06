DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed/Bostic erwartet in diesem Jahr eine Zinssenkung

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, rechnet in diesem Jahr mit einer Zinssenkung. Er gab allerdings zu bedenken, dass die wachsende Unsicherheit in Bezug auf die Handels- und Steuerpolitik seinen Ausblick erschweren könnte. "Ich habe immer noch eine Zinssenkung für dieses Jahr im Sinn. Ich glaube immer noch, dass es dafür Spielraum gibt", sagte Bostic zu Journalisten. Vieles werde davon abhängen, ob und wie sich die Ungewissheit auflöst.

Bostic: Fed unsicher hinsichtlich der Zoll-Auswirkungen

Wenn es darum geht, die Auswirkungen von Zöllen auf die Inflation zu beurteilen, sind die ökonomischen Standardmodelle einfach: Es sollte sich um einen einmaligen Preisanstieg handeln. Aber die unsichere und fließende Einführung der Zölle der Trump-Administration macht die Situation nach Einschätzung des Präsidenten der Atlanta Federal Reserve, Raphael Bostic, komplexer und weniger eindeutig, als es die Lehrbücher vermuten lassen.

Zahl offener US-Stellen steigt im April leicht

Die Zahl der offenen Stellen in den USA hat im April etwas zugenommen. Wie das US-Arbeitsministerium im Rahmen seiner Job Openings and Labor Turnover Summary (Jolts) mitteilte, gab es 7,391 (März: 7,200) Millionen offene Stellen. Die Zahl der freiwilligen Kündigungen lag bei 3,194 (3,344) Millionen. Die Zahl der Entlassungen betrug 1,786 (1,590) Millionen.

Auftragseingang der US-Industrie im April stärker als erwartet gesunken

Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im April um 3,7 Prozent gegenüber dem Vormonat verringert. Volkswirte hatten dagegen mit einem Rückgang um 3,3 Prozent gerechnet. Für den Vormonat ergab sich ein Plus von 3,4 Prozent, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte. Vorläufig war eine Zunahme von 4,3 Prozent berichtet worden. Beim Bestelleingang für langlebige Wirtschaftsgüter meldete das Ministerium für April einen Rückgang von 6,3 Prozent nach vorläufig minus 6,3 Prozent.

EZB kann Zinsen diese Woche problemlos senken

Die Europäische Zentralbank (EZB) kann ihren Einlagensatz diese Woche problemlos auf 2,00 Prozent senken, wie Bert Colijn von ING in einem Kommentar schreibt. Die Inflationsrate der Eurozone ist im Mai deutlich von 2,2 Prozent auf 1,9 Prozent gesunken. Der Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass die Dienstleistungsinflation von 4,0 Prozent auf 3,2 Prozent gefallen ist. Dadurch lag die Gesamtrate zum ersten Mal seit September unter dem Zielwert.

Wilders lässt niederländische Regierung über Migrationsfrage platzen

Die niederländische Regierungskoalition ist am Dienstag zerbrochen, nachdem Geert Wilders aus dem Regierungsbündnis ausgestiegen ist. Der rechtspopulistische Politiker warf den anderen Regierungsparteien vor, nicht genug zur Eindämmung der Mirgration im Land zu tun. Der niederländische Ministerpräsident Dick Schoof erklärte Stunden später, dass er zurücktreten werde. Damit ist der Weg für vorgezogene Neuwahlen frei.

+++ Konjunkturdaten +++

US/Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 4 Wochen Mai +5,5% gg Vorjahr

Brasilien Industrieproduktion Apr +0,10% gg Vormonat - IBGE

Brasilien Industrieproduktion Apr -0,30% gg Vorjahr - IBGE

DJG/DJN/apo/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.