Gerade erst machten Meldungen über eine erfreulich niedrige Inflation in Europa und Deutschland die Runde, was für etwas Entspannung sorgte. Die DHL Group beteiligt sich allerdings derzeit nicht weiter daran, das Preisniveau zu senken. Stattdessen kündigte der Logistikkonzern zumindest für einige bestimmte Produkte rund um den Paketversand Preiserhöhungen an.

Den vollständigen Artikel lesen ...